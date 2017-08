Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je danas u Istočnom Sarajevu da su glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota i njegov zamjenik Darko Pejić podlegli političkim pritiscima i podnijeli ostavku.

"Nažalost, taj politički pritisak koji je proizveo predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik zajedno sa svojim koalicionim partnerima, urodio je plodom bez obzira kolika je bila podrška opozicije toj instituciji", istakao je on i dodao da će se Narodna skupština Republike Srpske vrlo brzo izjasniti o ostavci Šnjegote.



Prema njegovim riječima, veoma je zanimljivo šta će Šnjegota i njegov zamjenik Pejić napisati u obrazloženju ostavke i da li ostaju pri svojim stavovima koje su napisali u izvještaju Glavne službe za reviziju o konsolidovanom izvještaju budžeta za 2016. godinu.



"Ukoliko ne ostaju pri svom izvještaju, smatramo da je to jedan od velikih problema sa kojima se danas društvo u Srpskoj suočava, a ukoliko ostaju onda nema nikakve sumnje da je politički pritisak od predsjednika Republike urodio plodom i da je ova posljednja nezavisna institucija poklekla", kaže Govedarica.



On je dodao da je Predsjedništvo SDS-a razmatralo i posljednje događaje koji se odnose na lošu komunikaciju ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića i vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordane Tadić.



Govedarica je rekao da Mektić neće podnijeti ostavku jer zna šta hoće da uradi i spreman je da istraje u cijeloj ovoj borbi protiv kriminalizovanog društva, odnosno onih političkih partija koje ne žele promjenu stanja.



"Zato ima potpunu podršku SDS-a i spremni smo da idemo do kraja, a to je obračun sa kriminalcima koji sjede u institucijama i koji su od ove bogate zemlje napravili bijedu i siromaštvo", rekao je on.



Govedarica je podržao i sve aktivnosti ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, dodajući da Šarović i Mektić imaju rezultate u Savjetu ministara BiH.



Na pitanje da li će SDS u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržati inicijativu da se stavi van snage Deklaracija o NATO integracijama u Republici Srpskoj i BiH iz 2005. godine, Govedarica je rekao da je stav stranke na čijem je čelu da Srbija u ovom slučaju daje političku orijentaciju i ne može se desiti da Srbi preko Drine budu u jednom vojnom savezu, a Srbi s druge strane u nekom drugom ili u nekoj neutralnoj poziciji.





(SRNA)