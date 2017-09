Srbija će sa oko 5,5 miliona eura pomoći opštine u Republici Srpskoj, kao i opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima pretežno žive Srbi, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, kao i sa predsjednicama vlada Srbije i RS.

Predsjednik Vučić je na konferenciji za novinare rekao da su donijete odluke o više projekata podrške i pomoći narodu i institucijama Republike Srpske.



Vučić je najavio će Republika Srbija finansirati izgradnju vrtića u Trebinju i Brčku, kao i studenstko-đačkog doma u Vlasenici.



"Biće rekonstruisane ulice na Palama, kao i sportske dvorane i trg u Istočnom Sarajevu. Predviđena je sanacija mosta preko Drine između Zvornika i Malog Zvornika", dodao je Vučić.



"To je oko četiri miliona eura i Srbija će pružiti podršku opštinama u Federaciji koje su nastanjene pretežno srpskim stanovništvom, poput Grahova, Drvara, Petrovca i Glamoča sa milion eura za razne projekte".



Ukupno će to biti oko pet i po miliona, poručio je predsjednik Vučić.



Predsjednik je izjavio da je formiran tim od nekoliko ljudi koji će raditi na pisanju Deklaracije koja će obuhvatiti pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, zatim pravo na izučavanje i negovanje srpske kulture, pravo izučavanje srpske istorije i negovanje srpske slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije, pravo na očuvanje i zaštitu srpskog kulturno-istorijskog naslijeđa i pravo na informisanje na srpskom jeziku.



To su, rekao je Vučić, sfere koje će biti obuhvaćene Deklaracijom, u skladu sa svim međunarodnim javno-pravnim aktima.



Dodik: Period najbolje saradnje Srbije i RS



Predsjednik RS Milorad Dodik rekao da je zadovoljan sastankom i istakao je da je ovo period najbolje saradnje Srbije i Republike Srpske koja se mjeri konkretnim projektima.



"Svi projekti koje smo mi kandidovali su prihvaćeni od strane premijera i predsjednika Srbije", rekao je Dodik i dodao da će se tim projektima rešiti mnogi problemi u infrastrukturi i podići kvalitet života građana.



Dodik je istakao da je Republika Srbija najvažniji faktor regionalne stabilnosti i bezbjednosti.



"Sve najbolje Hrvatima u rešavanju odnosa s Bošnjacima"



Odgovarajući na pitanje o najnovijem sukobu između Bakira Izetbegovića i Miroslava Tuđmana, Vučić je rekao da očigledno postoje određenja trvenja i problemi u hrvatsko-bošnjačkim odnosima, ali da kao predsjednik Srbije ne bi da to komentariše.



"Dodik ima pravo da govori o odnosima u BiH, kao predsednik Srbije toga se klonim, ne bi bilo fer da komentarišem odnose između Bošnjaka i Hrvata, ali ni odnos između djelimično službenog Zagreba i Sarajeva", rekao je predsjednik Srbije.



Naš je cilj, kako je poručio, da imamo dobre odnose i jednima i s drugima, ali i da znamo šta se zbiva.



"Očigledno da postoje trvenja i problemi ne samo u srpsko-bošnjačkim odnosima već i u hrvatsko-bošnjačkim, a ja im želim da to prevaziđu", rekao je Vučić.



Kako je naveo, posjeta Sarajevu naredne sedmice imaće smisao upravo u tome da se uspostavi dijalog, civilizovan i pristojan, kao način rešavanja srpsko-bošnjačkih problema.



"Ja želim sve najbolje i Hrvatima u rješavanju odnosa s Bošnjacima", poručio je Vučić, te ponovio da ne bi da ulazi u njihove međusobne odnose.



Za razliku od predsjednika Srbije, predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da očigledno postoji pritajena mržnja između Izetbegovića i Tuđmana, što je prokomentarisao riječima: "Bili su braća, šta im je sad, nemam pojma".



Govoreći o najnovijem sukobu Izetbegovića i Tuđmana, primjetio je da je očigledno da istorijske činjenice ne mogu da budu skrivene i dodao da Izetbegović samo otvara probleme i da nema više destinacija ni u regionu ni u BiH gdje nije otvorio problem.



"Čini to u kontinuitetu, prvo sa onim mirovnim sporazumom. On govori da je njegova politika, politika njegovog oca, a politika njegovog oca je Islamska deklaracija, koja je programski akt i dokument za Islamsku državu koja je funkcionisala i još uvijek funckioniše na Bliskom istoku, i on se toga nije odrekao", rekao je Dodik.



Kako je naveo, sada su i oni saznali od Tuđmana ono što su Srbi govorili, a da se njihov glas nije čuo, a to je da je upravo začetak Islamske države mogao da se vidi u BiH dolaskom mudžahedina, što je, primjetio je, povrijedilo Bakira Izetbegovića.



To, dodao je, nije jedini problem između BiH i Hrvatske, jer postoji problem i sa Pelješkim mostom, dok Republika Srpska ima problem sa izgradnjom mosta na Savi kod Gradiške, što pokušava da riješi sa Hrvatskom.



"Izetbegović kontinuirano ima probleme u bošnjačko-muslimanskoj zajednici u samom Sarajevu, gdje gubi podršku vlastite partije i postaje politička olupina, a to tako i biva pri kraju političkog angažmana, onda svi navale na vas", zaključio je Dodik.



U zgradi Predsjedništva na Andrićevom vencu održan je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednice Vlade Ane Brnabić, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović.



Sastanku su prisustvovali i ministri Vlade Srbije Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Dušan Vujović.

