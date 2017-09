Koordinacija srpskih organizacija u Mostaru poziva poslanike u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) da na dnevni red iduće sjednice Skupštine HNK stave i usvoje amandman na Ustav HNK kojim će se konačno obezbjediti da Srbi budu konstitutivan narod u ovom kantonu.

Foto: 24sata.info

"Pozivamo i sve političke stranke da daju podršku ovim izmjenama, te konkretnim primjerom pokažu i dokažu ono za šta se svi deklarativno zalažu, a to je ravnopravnost svih naroda i građana na prostoru cijele BiH.



Vjerujemo da će poslanici i političke stranke iz kojih dolaze imati toliko političke korektnosti i poštenja i nakon 15 godina pristupiti izmjenama Ustava HNK kojima bi se Srbi uveli kao konstitutivan narod.



Potpredsjednica Skupštine HNK iz reda srpskog naroda Vesna Saradžić najavila je da će amandman na Ustav HNK predložiti kao dopunu dnevnog reda na idućoj sjednici, jer na Kolegiju Skupštine nije bilo volje da se ta tačka stavi na dnevni red.



Ukoliko se to ne dogodi biće to jasna poruka ko je protiv toga da Srbi ne budu ravnopravan narod i ko želi dominaciju, kršenje prava zagarantovanih Ustavom FBiH, ali i poruka da su Srbi u HNK građani drugog reda.



Konačno, pokazaće se i pravo lice svih političkih stranaka.



Srbi u HNK ne traže ništa što im ne pripada. Tražimo minimum poštovanja ustavnih i zakonom zagarantovanih prava i dostojanstvo koje nam pripada. Ne želimo mrvice i milostinju od SDA i HDZ-a, koji su do sada na takav način tretirali svaki zahtjev od strane srpskih organizacija, udruženja ili građana srpske nacionalnosti.



Ukoliko se i ovoga puta političke stranke i poslanici u Skupštini HNK ogluše na naš zahtjev bićemo prinuđeni posegnuti i za drugim demokratskim sredstvima, te zatražiti zaštitu od političara iz Republike Srpske, te međunarodnih organizacija.



Želimo poručiti da Srbi u HNK ne žele biti instrument, ni predmet političkih prepucavanja, ni razračunavanja, niti nas zanimaju ikakvi politički dilovi, niti bilo kakvi eventualni politički paketi i dogovori bilo koga s bilo kim.



Takođe, želimo podsjetiti da je u Ustavu FBiH nakon amandmana visokih predstavnika precizirano da su Srbi konstitutivan narod u FBIH, te se s više amnadmana i odluka navodi da one obezbjeđuju da konstitutivni narodi i pripadnici grupe ostalih budu proporcionalno zastupljeni u organima vlasti kantona, ali i opština, te pravosudnim institucijama i to u skladu sa popisom stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7.



Visoki predstavnik Pedi Ešdaun 2002. godine čak precizira da ''Ove izmjene i dopune imaju veću pravnu snagu od nedosljednih odredbi kantonalnih ustava, zakona, propisa i akata. Za stupanje na snagu ovih izmjena i dopuna u kantonima nije potrebno donijeti dodatne normativne akte. Međutim, organi vlasti kantona i dalje imaju obavezu da svoje ustave usklade sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine''.



Upravo tu obavezu u HNK, ali i još tri kantona nikad nisu proveli.



Vjerujemo da poslanici u Skupštini HNK imaju na umu da na tuđoj nesreći niko nije izgradio svoju sreću, te da je došlo vrijeme da se pozitivnim primjerima napravi iskorak i konačno počne praviti atmosfera za normalan život u HNK", stoji u saopćenju.

(24sata.info)