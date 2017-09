Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač dr. Denis Bećirović naći će se u parlamentarnoj raspravi 8. septembra 2017. godine.

Arhiv / 24sata.info

Trideset sedam (37) udruženja žrtava i organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine podržalo je ovaj Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U tekstu ovog zakona predložena je zabrana negiranja, poricanja i minimiziranja zločina genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.



U tekstu predloženog zakona, pored ostalog, stoji da je zabranjeno:



Javno odobravanje, poricanje, teško umanjenje zločina



Član 172a.

(1) Ko javno poriče, odobrava ili opravdava zločin genocida, holokausta, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva utvrđen međunarodnim ili domaćim sudom, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do tri godine.



(2) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini u svojstvu službenog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od deset mjeseci do tri godine.



Distribuiranje materijala u cilju poricanja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja zločina



Član 172b.

(1) Ko distribuira ili na drugi način učini dostupnim javnosti, putem kompjuterskih, medijskih, elektronskih ili drugih sistema, materijal koji javno poriče, minimizira, opravdava ili odobrava holokaust, zločin genocida ili zločin protiv čovječnosti, utvrđen domaćim ili međunarodnim sudom, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do tri godine.



(2) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini u svojstvu službenog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od deset mjeseci do tri godine.



Negiranje presuda



Član 172c.

(1) Ko negira presude Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Suda Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora u trajanju do tri godine.

(2) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini u svojstvu službenog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine.“.



Također, u obrazloženju Prijedloga zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine navedeno je:



„Poricanje genocida u literaturi se označava kao „posljednja faza u izvršenju jednog genocida”. Poricatelji genocida imaju za cilj da zadaju posljednji udarac svojim žrtvama – da negiraju, minimiziraju, trivijaliziraju, odobravaju ili opravdavaju zločin i na taj način liše žrtve makar i posthumne istine. Suočene s ovom pojavom brojne zemlje opredijelile su se da poricanje genocida proglase krivičnim djelom.



Trenutno čak 11 zemalja Evropske unije (Austrija, Belgija, Češka Republika, Francuska, Njemačka, Italija, Litvanija, Poljska, Rumunija, Slovačka) i Švicarska, propisuju negiranje holokausta i drugih vidova genocida ili zločina protiv čovječnosti kao krivično djelo.



Evropska unija je, također, preduzela korake prema inkriminaciji poricanja genocida. Prvo je zajedničkom akcijom 98/443/JHA bilo predviđeno da rasističko i ksenofobično ponašanje treba da predstavlja krivično djelo u svim zemljama članicama. Zatim je 2001. izrađen Prijedlog okvirne odluke o borbi protiv rasizma i ksenofobije.U ovom dokumentu u ponašanje koje se smatra rasističkim i ksenofobičnim uključuje se: ”javno podržavanje genocida ili zločina protiv čovječnosti kako su oni definirali u Statutu Međunarodnog krivičnog suda”. Ovaj prijedlog usvojio je Evropski parlament 23/05/2002.



Imajući u vidu praksu evropskih zemalja i Evropske unije, te uzimajući u obzir činjenicu da je na teritoriji Bosne i Hercegovine počinjen genocid, usvajanje ovog zakona predstavlja obavezu našoj zemlji“.

(24sata.info)