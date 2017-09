Ministrica obrane BiH Marina Pendeš u intervju za bh. izdanje Večernjeg lista, kazala je kako je put BiH u NATO savez postao još jedna predizborna tema, te da BiH još nije ispunila uvjete ni za aktiviranje Akcijskog plana za članstvo.

Prema njezinim riječima aktiviranje Akcijskog plana za članstvo u NATO-u glavni je cilj, a od 2015. do danas uknjiženo je 28 lokacija, s time da se u idućem razdoblju očekuje uknjižbu još dvije lokacije.



Pendeš je navela kako se intenzivno radi na povećanju broja pripadnika Oružanih snaga (OS) BiH, koji sudjeluju u međunarodnim vojnim misijama.



- Puno toga urađeno je u proteklih nekoliko godina i kada su u pitanju nedostajući dokumenti, proces javnih nabava, borba protiv onih koji su u obrambenom sustavu podložni korupciji. U tom smislu ojačat ćemo one pozicije u Ministarstvu i OS BiH, koje su najosjetljivije na korupciju - dodala je ministrica.



Na pitanje je li istina kako ističu mediji, posebice iz Sarajeva, da je HDZ BiH protiv NATO-a i da se ide, uvjetno rečeno u 'ruski blok', Pendeš je istaknula kako Hrvati nemaju svoj javni servis gdje mogu točno i pravodobno informirati javnost o svojim stavovima i aktivnostima.



- Često se u medijima raznim spinovima nastoji u fokus s onoga što je uistinu bitno prebaciti odgovornost na nekoga tko ovoj BiH želi dobro tako da bude sigurna i stabilna, a to možemo jedino kao dio europskih i euroatlantskih integracija. Zalažem se i radim na postizanju tih ciljeva, odrađujući sve kako bi BiH što prije imala aktiviran MAP, odnosno postala dijelom NATO-a i europskih integracija – naglasila je Pendeš.



O uknjižbi vojne imovine i o tome što očekuje da će se dalje događati, Pendeš ističe kako nastavljaju uknjižbu zajedno s Pravobraniteljstvom BiH, onih lokacija OS BiH koje se uistinu mogu knjižiti. Ističe kako postoji određen broj lokacija koje se ne mogu knjižiti iz objektivnih razloga.



- Nakon 15. 9. organizirat ću sastanak s veleposlanicima zemalja članica NATO-a u BiH, gdje ću prezentirati pomake koje je napravila BiH za ispunjenje Tallinnskog uvjeta i kako bih ih informirala o onome što možemo uraditi, prezentirala plan i nositelje aktivnosti. Očekujem fleksibilniji pristup naših partnera kako bi se MAP doista aktivirao do kraja ove godine- istaknula je Pendeš.



Na pitanje što će biti s najavljenom nabavom dvaju helikoptera za potreba OS BiH, ministrica Pendeš kazala je kako je donesen zaključak kojim se daje potpora Ministarstvu obrane da se za iduću godinu izdvoje sredstva oko 65 miliona maraka za nabavu dvaju helikoptera, s tim da treba naći način financiranja.



O tome što je korisnije nabavit helikopter ili kanadere i zračne traktore,ministrica je rekla kako kanaderi i zračni traktori zahvaćaju vodu iz mora ili većega jezera, a da mi nemamo takve mogućnosti, te treba poći od toga čime mi raspolažemo.



- Nama su potrebni helikopteri jer, uz to što prevoze ljude i sredstva, imaju dodatnu mogućnost vedrima kojima raspolažu sudjelovati u gašenju požara. Znači, treba dobro razmisliti i zato je važno u saradnji sa svim ostalim institucijama naći najbolje rješenje - dodala je Pendeš.



Pendeš je u intervju kazala kako se Ministarstvo obrane i OS BiH suočava s odlaskom mladih i kvalitetnih ljudi koji, unatoč tome što imaju posao, odlaze u zemlje Europske unije.



- Tu su problemi financijske prirode jer smatramo kako plaće pripadnika OS BiH, prvenstveno vojnika, onih koji rukuju minsko-eksplozivnim sredstvima, trebaju biti veće, ali s obzirom na to da se proračuni utvrđuju na Fiskalnom vijeću BiH, gdje sjede i predstavnici entitetskih vlasti, razumljivo je da mi za državnu razinu ne možemo dobiti onoliko sredstava koliko nam je uistinu potrebno i u tom smislu modernizacija i školovanje pripadnika OS BiH dolaze u pitanje- rekla je ministrica obrane BiH.



Prema njezinim riječima, prošle godine je usvojen Pregled obrane koji govori o viziji OS BiH u idućih deset godina, a sastavni dio toga je i plan modernizacije.



- Na stotine milijuna maraka potrebne su za taj proces, ali ja sam realna osoba i znam da tog novca trenutačno nema, ali da se dva helikoptera trebaju nabaviti u idućoj godini i modernizirati vozni park OS BiH u idućih nekoliko godina, smatram potrebnim i nužnim. Ono što sad trenutačno imamo je operativno upitno i s aspekta sigurnosti onih koji koriste ta sredstva nužno je zanoviti ih što prije - naglasila je Pedneš.



Na upit što kao hrvatska dužnosnica, osobito na čelu Ministarstva obrane BiH, čini da se sačuva dignitet HVO-a, koji je postao sastavnica OS BiH, s obzirom na to da je pojedini dužnosnici kriminaliziraju HVO i njegovu ulogu, ministrica ističe kako država ne kriminalizira HVO, već pojedinci koji sebe smatraju vlasnicima države, a to nisu.



- Kao bivša pripadnica HVO-a iz središnje Bosne, mogu kazati kako smo više od godinu dana bili u okruženju i gladni i žedni te niko za to nije odgovarao. Niko nije odgovarao što su djeca ubijena u Vitezu dok su igrala košarku, a zna se s kojih položaja je došla granata - kazala je Pendeš.



Na svima nama koji predstavljamo BiH, od općina do države, odgovornost je ovu zemlju voditi uvažavajući činjenicu kako u ovoj zemlji žive tri konstitutivna naroda i da su sva tri naroda jednakopravna. Ne može neko samo zbog većeg postotnog udjela imati monopol na istinu, poručila je ministrica.



- Rat sam proživjela u središnjoj Bosni i ne može mi niko govoriti šta se tamo događalo - naglasila je Pendeš.

