Građanski savez (GS) ovim putem izražava punu saglasnost sa stavovima Kolinde Grabar Kitarović da je „Za dom spremni!“ stari hrvatski pozdrav.

"Mi u GS-u pozdravljamo konačno priznanje od strane Grabar Kitarović da ona i HDZ-ova Vlada Andreja Plenkovića rade na fašizaciji sopstvenog društva, jer mi na to naime već preko godinu i ukazujemo.



Nesumnjivo je nakon posljednjih poteza Andreja Plenkovića i Grabar-Kitarović da ova Hrvatska nije sljednica ZAVNOHA nego Nezavisne Države Hrvatske. Današnja Hrvatska nije Hrvatska Vladimira Nazora i Ivana Gorana Kovačića nego Hrvatska koja svoje uzore vidi u Anti Paveliću i Maksu Luburiću. Nigdje se to ne vidi bolje i više nego u odnosu Plenkovićeve vlasti i Grabar-Kitarović prema Bosni i Hercegovini koju po uzoru na Gojka Šuška i Franju Tuđmana ne smatraju suverenom državom, nego teritorijom.



Ovakva Hrvatska je sramota za Evropsku uniju. I sve dok u svom članstvu ima sljednicu marionetske nacističke države NDH, EU nema pravo bilo kome držati predavanja o vrijednostima, naročito temeljnoj vrijednosti moderne Evrope: antifašizmu.



Hrvatska pod vlašću Grabar-Kitarović i Plenkovića trenutno ima dva izvozna proizvoda: jedan je narod koji masovno napušta Hrvatsku, a drugi ustaštvo. I dok su hrvatski državljani očito dobrodošli izvan Hrvatske, ovim putem pozivamo Grabar-Kitarović i Plenkovića da ustaštvo zadrže kod kuće. Naime, ne prima se bez posljedica nigdje izvan Hrvatske.



„Za dom spremni!“ je pozdrav pod kojim su nad građanima Bosne i Hercegovine i u Drugom svjetskom ratu i u posljednjoj agresiji na BiH počinjeni strašni zločini, kako nad Srbima, tako i nad Bošnjacima, Jevrejima, Romima, komunistima. To je koljački i zločinački pozdrav i simbolizira jedno od najcrnjih, ako ne i najcrnje poglavlje u istoriji naše zemlje, od ubijanja djece na Kozari 1942. do ubijanja djece u Ahmićima 1993. godine. Građanski savez poziva sve političke stranke i stranačke lidere u BiH, od Milorada Dodika i Mladena Ivanića do Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića da javno i otvoreno bojkotuju Grabar-Kitarović i Plenkovića sve dok se ne odreknu svojih pro-ustaških stavova.



Mi u GS-u predstojeću posljednje izjave Grabar-Kitarović možemo komentarisati samo parafrazom tradicionalne ustaške „umotvorine“: S Velebita vila kliče, dobrodošla Poglavnice!", saopćio je Građanski savez.

