Sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuta je danas u trenutku kada su članovi Komisije trebali razmatrati dopune Izbornog zakona koje predviđaju zabranu kandidiranja na izborima osuđenim ratnim zločincima.

To je predložio poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Denis Bećirović kao i dopune Krivičnog zakona koje su predviđale zabranu negiranja genocida, a oba ova zakona trebala su biti predmet rasprave poslanika na sjednici Predstavničkog doma koja je zakazana za 7. septembar, nakon što o njima mišljenje da Komisija.



Na samom početku rasprave poslanik NDP-PDP-a Momčilo Novaković zatražio je da se o ovoj tački ne raspravlja tvrdeći da sjednici ne prisustvuju predstavnici hrvatskog naroda, iako je na zasjedanju bio Željko Komšić (Demokratska fronta - DF), potom se ispravio i kazao da sjednici ne prisustvuju članovi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Borjana Krišto i Nikola Lovrinović, koji su prethodno opravdali svoj izostanak.



"Ukoliko se ovo nađe pred poslanicima Predstavničkog doma PSBiH na sjednici u četvrtak neće biti dovoljno većine da se podrže, odnosno predstavnici dvaju naroda praktično to neće podržati - Hrvati i Srbi", pojasnio je Novaković.



Za riječ se potom javila članica Komisije Aleksandra Pandurević (Srpska demokratska stranka - SDS) kazavši da i ona ima prijedlog u vezi s istom tačkom dnevnog reda, ali je predsjedavajući Komisije Damir Arnaut (Savez za bolju budućnost - SBB) kazao da se radi o obaveznoj tački dnevnog reda te da ukoliko se predlagač slaže da može i ona prije obrazloženja prijedloga zakona reći svoj stav.



Bećirović je na to odgovorio da bi bila šteta ne čuti obrazloženje, kako je kazao, ovako dobrih prijedloga zakona, ali su nakon toga Pandurević i Novaković odmah napustili zasjedanje bez obrazloženja.



Arnaut je kazao da je takvo ponašanje protivposlovničko jer je član Komisije dužan obrazložiti napuštanje sjednice te je dodao da će to ući u zapisnik, ali sankcije za to ne postoje. Stoga bi, kazao je Arnaut novinarima, trebalo mijenjati propise najavljujući da će takvo nešto možda predložiti i SBB.



Poslije toga data je pauza od 15 minuta da bi se osigurao kvorum za nastavak sjednice, ali budući da se to nije dogodilo Arnaut je prisutne obavijestio da zbog toga nema uvjeta za nastavak zasjedanja.



U izjavi za medije Bećirović je ocijenio da je razlog zbog kojeg su Pandurević i Novaković napustili sjednicu zapravo samo formalni, smatrajući da je pozadina mnogo dublja jer oni nastoje onemogućiti raspravu o ovom pitanju uoči posjete predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića najavljene za četvrtak i petak.



Naglasio je i da je sve to urađeno da Vučić ne bi bio u neugodnoj poziciji, ali ga je danas Bećirović ponovo pozvao da kao predsjednik države koja je članica Ujedinjenih nacija prizna presudu najvišeg suda UN-a, odnosno Međunarodnog suda pravde, kojom je utvrđena da je u Srebrenici izvršen genocid.



"Njegova posjeta je promašena ukoliko to ne učini. To je jedno s drugim povezano i vjerovatno je to razlog zbog kojeg je onemogućena rasprava o ovim zakonskim prijedlozima na sjednici Komisije. Radi se o protivposlovničkoj blokadi", mišljenja je Bećirović.



Članovi Komisije prethodno su k znanju primili Informaciju Kolegija Predstavničkog doma u vezi s aktom Suda BiH, a dodatni rok od 30 dana za izjašnjavanje zatražen je za Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru i izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave.



Na sjednici, kojoj nije prisustvovao ni poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Lazar Prodanović, još je trebao biti razmatran i Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.



Arnaut je kazao da za odsustvo Prodanovića nije stiglo obrazloženje, ali je poznato da je SNSD donio odluku da svi članovi te stranke u komisijama i odborima oba doma Parlamentarne skupštine BiH podnesu ostavke.



SNSD se odlučio na taj potez nakon što su poslanici u Predstavničkom domu PSBiH izglasali smjenu Nikole Špirića (SNSD) s mjesta predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) s 24 glasa za i 14 protiv.



Takvo glasanje uslijedilo je nakon što je rečeno da je Špirić poslao zaključke te Komisije OSA-i, a da oni ranije na sjednici nisu usvojeni.

