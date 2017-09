Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović danas je u zgradi federalnih institucija u Mostaru održala sastanak s predstavnicima Koordinacionog odbora Udruženja Srba u Mostaru, kako bi se razmotrio problem nekonstitutivnost građana srpske nacionalnosti u HNK, javlja Anadolu Agency (AA).

Dušan Golo / 24sata.info

Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović je naglasila kako je prilikom ovoga sastanka koordinaciju upoznala sa svojim aktivnostima koje vodi već dvije godine.



"U septembru 2015 godine uputila sam apelaciju prema Klubu Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH da krenu prema kantonalnim skupštinama usklađivanje Ustava kantona s ustavima Federacije“, kazala je Mahmutbegović.



Razlog tome kako je pojasnila što četiri kantona na prostoru Federacije među kojima je i Hercegovačko-neretvanski u kantonima ustava nisu prepoznati Srbi kao konstitutivni narod, nije prepoznat srpski i bosanski jezik kao službeni jezici Federacije BiH, odnosno BiH i nije prepoznata ćirilica kao zvanično pismo BiH.



"Klub Bošnjaka kako ističe krenuo je prema kantonalnim skupštinama, podnijeti su amandmani na te ustave, ali na žalost do sada još uvijek nismo postigli rezultat. Ti ustavi nisu usuglašeni“, ističe Mahmutbegović.



Slala je, kako naglašava, nekoliko urgencija, obilazila teren i bilo joj je vrlo važno da Koordinaciju srpskog naroda u Mostaru, za koji smatram da je vrlo bitno da su organizirani, upozna sa svim aktivnostima koje je uradila do sada.



"Ukoliko ne bude rezultat na kantonalnim skupštinama, da se usuglase ustavi, ide nova apelacija prema Ustavnom sudu Federacije BiH i da se Ustavni sud odredi po ovom pitanju", navodi Mahmutbegović.



Kada je u pitanju usuglašavanje suština, kako ističe, je postoje opstrukcije u Posavskom kantonu, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10 i Hercegovačko-neretvanskom gdje postoji jedan zastoj. Hoće li biti otklonjen kako ističe vidjet će se u narednom periodu.



Predsjednik Koordinacije srpskog naroda u Mostaru Dušan Golo se potpredsjednici Federacije BiH Meliki Mahmutbegović zahvalio što je prepoznala problem srpskog naroda u navedena četiri kantona i što je poduzela inicijativu da im pomogne u rješavanju problema s kojim se bore već dvije godine.



"Posljednji put smo organizirali okrugli stol na kojem su bili relevantni predstavnici našeg naroda i međunarodnih institucija i domaćih vlasti. Međutim, na žalost rezultati tog okruglog stola su bili nikakvi, zahvaljujući predstavnicima HDZ-a koji sjede u Skupštini HNK-a. Moram to reći javno jasno i glasno, a pogotovo poslije izjave gospodina Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH jučer da je konstitutivnost poslije 15 godina, što nismo znali, dio nekakvog paketa koji oni čekaju da se napuni , čini mi se još 15 godina. Kada će se taj paket otvoriti to nitko živ ne zna. Tko će ga doživjeti itko će ga dočekati ni to ne znamo, ali mi nećemo prestati da se borimo i apelujemo. Ja ovim putem pozivam sve zastupnice i zastupnike iz hrvatskog naroda da na prvoj narednoj sjednici na dopunu dnevnog reda stave konstitutivnost srpskog naroda i da glasaju za amandman na ustav kantona i da Srbi postanu napokon konstitutivan narod“, poručio je Golo.



Još jedna stvar koja je kako kaže bitnija od formalno–pravne je se konstitutivnost implementira "po dubini" i da svi Srbi kao narod dobiju sve ono što im pripada poput pitanju zapošljavanja, obrazovanja, upotrebe jezika i pisma kako bi se mladim ljudima iz te populacije osigurao opstanak na ovim prostorima.



(AA)