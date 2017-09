Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i ministar za saobraćaj i komunikaciju BiH Ismir Jusko potvrdili su danas na konferenciji za medije da je ova institucija na današnjoj sjednici usvojila Ugovor o pristupanju BiH Transportnoj zajednici.

Kako je istaknuto, naša zemlja postala je dio važnog projekta te će biti aktivirana sredstva koja je BiH dobila za infrastrukturne projekte.



Kako je rečeno, BiH će u Transportnoj zajednici u ministarskom vijeću predstavljati državni ministar, a u tehničkim grupama će postojati koordinacija. Zvizdić je kazao da je najvažnije da je BiH pristupila Transportnoj zajednici.



- To će nam omogućiti unaprijeđenje transportne infrastrukture, a predstavljanje BiH - to nije pitanje dogovora, nego postoje ustavne nadležnosti i odredbe ugovora koje preciziraju kako se BiH predstavlja u četiri tijela Transportne zajednice. Postojat će koordinacija da zastupamo naše interese - rekao je Zvzidić.



Jusko je rekao da je BiH dobila prije više od mjesec pismo od Evropskog komesara za pregovore o proširenju Johanesa Hana (Hahn) u kojem je obrazloženo šta bi sve izgubila BiH da ne potpiše ovaj ugovor.



- Takav luksuz definitivno nam ne treba jer je u opticaju 500 miliona KM, a 90 miliona grant sredstava. Pored toga benifiti koji će uslijediti nakon pristupanja Transportnoj zajednici možda su i veći od svih nabrojenih sredstava - kazao je Jusko.



Dodao je da kada dobiju povratnu informaciju od komesara kada će doći do potpisivanja Ugovora o Transportnoj zajednici, krenut će sa sa pravljenjem novih projekata.



Jusko se osvrnuo i na aktuelno pitanje u vezi Pelješkog mosta. On je rekao da je Ministarstvo prometa i komunikacija dostavilo Vijeću ministara dopunjenu informaciju koja se sastoji u prezentaciji i svim izvještajima koje je pravila Radna skupina od 2005. do 2007. godine.



On je rekao da će na narednoj sjednici Parlamentarne skupštine BiH, koja će biti održana u četvrtak, elaborirati izvještaj Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH o svim aktivnostima koje su urađene.



Dodao je da se prvi put nakon deset godina pokreće pitanje Pelješkog mosta i da će on slušati instrukcije Parlamentarne skupštine BiH.



- U proteklih 14 mjeseci mandata nisam ništa potpisao u vezi s tim. Po dostupnim informacijama u proteklih desetak godina nijedan ministar nije potpisao nijedan dokument u vezi Pelješkog mosta - kazao je Jusko.



Zvizdić se osvrnuo i na izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o radikalizaciji BiH, dodajući da su njene riječi irelevantne zbog brojki koje u tvrdnjama iz dana u dan mijenja.



