Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je Srni da su obje entitetske vlade imale određene primjedbe na tekst Ugovora o Transportnoj zajednici ili bolje rečeno strahove, ali su nakon izvjesnog vremena prihvatile ta rješenja.

Arhiv / 24sata.info

"Ja sam i tad rekla da ćemo preživjeti i mi ako će preživjeti i drugi u regiji, mada smo upozoreni da će to stvoriti određene probleme, naprimjer u željezničkom saobraćaju. Dakle, sam Ugovor je jedna stvar, a što se tiče konstatacije Mirka Šarovića da je navodno Vijeće ministara donijelo neki kompromisni zaključak o koordinaciji - to nije tačno, osim ako Vijeće ministara nije samo sa sobom napravilo neki kompromis, jer s nama nisu o tome ni razgovarali, a kamoli postigli kompromisno rješenje", istakla je Cvijanović.



Ona je naglasila da to pitanje "tek treba definisati" i pojasnila da tu misli na postupanje na unutrašnjem planu između različitih nivoa vlasti, jer bez toga "neće biti ni saglasnosti Vlade RS na ono što bi eventualno prezentovao ministar iz Vijeća ministara".



"Ako misle da mogu sami i ako misle da mogu da donose rješenja koja su provodiva samo u Federaciji BiH, nemamo ništa protiv toga. Za ono što misle da bi uključivalo i Republiku Srpsku, morat će da promijene pristup", poručila je Cvijanović.



Komentarišući poziv predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića nižim nivoima vlasti da poštuju Ustav, Cvijanović je naglasila da Vlada RS poštuje Ustav.



"U Ustavu jasno piše da je Republika Srpska nadležna za saobraćaj, te u skladu s tim se i traži naša zastupljenost. Ako vam se ne sviđa rotacija, bit će delegacija", poručila je.



Vijeće ministara prihvatilo je danas jednoglasno Ugovor o Transportnoj zajednici. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović rekao je da je bilo različitih mišljenja o provođenju odluke o transportnoj zajednici.



"Raspravljano je i o zaključcima koji bi pratili ovaj dokument, a jedan od njih odnosio se i na stavove iz Republike Srpske. Predstavnici iz RS podržali su te zaključke, ali oni nisu dobili dovoljnu većinu. Na kraju je donesen kompromisni zaključak koji govori o koordinaciji i zauzimanju stavova u okviru transportne zajednice, što je bilo suštinsko insistiranje RS-a", rekao je Šarović.

(SRNA)