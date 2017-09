Otvoreno pismo poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, člana Komisije za vanjske poslove PD PS BiH i potpredsjednika SDP BiH dr. Denisa Bećirovića predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću prenosimo u cijelosti.

Arhiv / 24sata.info

"Gospodine Vučiću,



Bosna i Hercegovina je nezavisna i suverena država članica Ujedinjenih nacija. To je trajna činjenica koju više nikada i niko neće moći promijeniti. Preciznije rečeno: mi imamo državu i nemamo namjeru da je pojeftinjujemo sumnjivim i parcijalnim međuetničkim sporazumima.



Bosnu i Hercegovinu ne treba podržavati praznim riječima i floskulama. Javno Vas pozivam da zvaničnu posjetu državi Bosni Hercegovini iskoristite za barem jedan pozitivan i konkretan gest koji će biti istinski usmjeren u pravcu normalizacije međudržavnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije.



Zato Vam Predlažem Vam trinaest (13) konkretnih poteza kojim možete doprinijeti procesu normalizacije odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije:



1. Odricanje od politike koja je legalizirala genocidni četnički pokret u Srbiji;

2. Prestanak antidejtonske zloupotrebe paralelnih veza Srbije s bh. entitetom RS s ciljem postepenog inkorporiranja ovog bh. entiteta u ekonomski i politički sistem Srbije;

3. Puno poštivanje legalnih, konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH i prestanak politike njihovog negiranja od strane najviših srbijanskih zvaničnika.;

4. Odbacivanje politike poricanja, opravdavanja i negiranja planetarno utvrđenog i presuđenog genocida nad Bošnjacima;

5. Prestanak politike slavljenja zločinačke politiku koju su kreirali i sprovodili Slobodan Milošević, Radovan Karadžić i Ratko Mladić ...;

6. Puno poštivanje presude Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine, kojom je presuđeno da je Republika Srbija jedina država u Evropi koja je nakon Drugog svjetskog rata prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida;

7. Prestanak plasiranja teze o „srpsko-bošnjačkom sređivanju odnosa“ i Vaše samopromocije u predsjednika svih Srba u regionu. Vi ste predsjednik Srbije ali niste predsjednik svih Srba. Razlika je ogromna. Vi možete zastupati samo građane Srbije, ali nikako nemate pravo pokušavati biti predsjednik dijelu državljana Bosne i Hercegovine. Takva politika neodoljivo podsjeća na devedesete godine;

8. Razlikovanje političko-pravne razine odnosa između dvije nezavisne i internacionalno priznate, suverene države, od kulturno-historijske i etničko-religijske razine egzistiranja naroda u Bosni i Hercegovini i Srbiji;

9. Uspostavljanje prakse da zvaničnici Srbije prema državi Bosni i Hercegovini iskazuju iskren, korektan i državnički odnos, a ne potiču etničko-religijski nivo komunikacije i na taj način marginaliziraju državu i državne organe Bosne i Hercegovine.

10. Prestanak podržavanja i ohrabrivanja antibosanskohercegovačkih i ratnohuškačkih aktivnosti, izjava i postupaka pojedinih političara u bosanskohercegovačkom entitetu RS;

11. Revidiranje u Skupštini Srbije usvojene „Strategije očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu“, u kojoj je zacrtano da se Srbija ponovo neovlašteno miješa u unutrašnje odnose suverene države Bosne i Hercegovine;

12. Prestanak antidejtonskog negiranja konačne arbitražne presude u vezi sa statusom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u zvaničnim aktima Skupštine Srbije;

13. Otkrivanje arhive i svih zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane Savezne republike Jugoslavije.



Gospodine Vučiću,

Pozivam Vas da tokom službene posjete Bosni i Hercegovini ne ponavljate prazne fraze i floskule, već da barem jedan od ovih 13 nabrojanih problema počnete rješavati.

Predsjedniče Srbije, zar nakon iskustava Vaše države od početka XIX do kraja XX stoljeća - Kneževina Srbija, Kraljevina Srbija, Srbija poslije balkanskih ratova, Kraljevina Jugoslavija, Socijalistička federativna republika Jugoslavija, Srbija i Crna Gora - dominantna politička elita u Srbiji nije shvatila da se projekat Velike Srbije ne može realizirati ni u ratu, ni u miru? Zar nije došlo, napokon, vrijeme da se napravi jasna razlika između patrijarhalne i moderne svijesti? Da li je moguće da dio političke elite u Srbija ni na početku XXI stoljeća još uvijek nije odgovorio na pitanje koje već dugo zaokuplja pažnju dijela srbijanske političke i intelektualne elite - kakva ili kolika država?

Opasni tekstovi Memoranduma SANU I, Memoranduma SANU II, kao i najavljena Deklaracija o opstanku srpske nacije nisu siguran i pametan putokaz za budućnost. To je prije putokaz za novu destabilizaciju i nesreću.

Gospodine Vučiću,

Želim vjerovati da je budućnost naših država u istinskom međusobnom uvažavanju i poštivanju. Vrijeme je da i Vi napokon počnete izgrađivati iskrenu i poštenu politiku prema Bosni i Hercegovini. Sve ono što ne biste željeli Srbiji nemojte to raditi ni Bosni i Hercegovini", stoji u pismu Denisa Bećirovića.

(24sata.info)