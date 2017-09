Govoreći o odnosu sa Bosnom i Hercegovinom, uoči posjete našoj zemlji, predsjednik Srbije je rekao da Srbija i BiH moraju imati najbliže odnose, što podrazumijeva međusobno poštovanje, poštovanje granica, ali i razvijanje i približavanje u ekonomskim odnosima.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Upitan zašto Srbija ne prizna da se u Srebrenici desio genocid i ocjenu da je to "izrugivanje, kao i izrugivanje Jasenovcu", Vučić je rekao da se Srbija ne izruguje Srebrenici i da je termin "genocid" pravna terminologija.



On je ocijenio da ono što u ovom trenutku razdvaja BiH i Srbiju jesu pitanja iz prošlosti i "strast koja obično proističe iz religioznih opredjeljenja".



"Spaja nas upravo budućnost", kazao je Vučić, uz konstataciju da zna da mu pedeset posto Bošnjaka još ne vjeruje, "jer postoji žestoka kampanja i značajna ostrašćenost protiv Srba".

Navodeći da bez stabilnosti u BiH nema stabilnosti u regionu, predsjednik Srbije je istakao da će Srbija učiniti sve da ne dođe do novih sukoba u BiH.



Upitan da li to znači da će se ograditi od izjava predsjednika RS Milorada Dodika da "vjeruje da će jednog dana Srbija i RS biti jedno u teritorijalnom i državnom smislu", Vučić je odgovorio da "uvijek veoma poštuje Dodika, kao predsjednika RS, i tu instituciju", kao i da u javnosti ne govori protiv RS niti protiv njenog predsjednika.



"Mogu vam iznijeti stav Srbije - poštujemo teritorijalni integritet BiH. Nemamo nikakvih pretenzija prema BiH, kao što očekujemo od BiH i svake druge države prema teritoriji Srbije", istakao je predsjednik Srbije.



"Niste mogli čuti ni od koga iz vlasti u Srbiji da se poigrava ili čak podstiče različite teorije o tome šta se zbivalo, kako se zbivalo u Srebrenici", rekao je on.



Prema njegovim riječima, u Srbiji postoji poštovanje za bošnjačke žrtve u Srebrenici i iskreni pijetet prema njima, kao i prema srpskim žrtvama na tom području.



On je dodao da su se desili i zločini nad Srbima za koje niko nije odgovarao, ali da time ne želi da izjednači s ubistvom osam hiljada Srebreničana.



Govoreći o najavljenoj Deklaraciji o položaju Srba na području bivše Jugoslavije, Vučić je kazao da se ona odnosi na opstanak nacionalnog identiteta srpskog naroda, ističući da nije riječ ni o kakvom novom memorandumu, poput Memoranduma SANU početkom 90-ih godina prošlog vijeka, prenosi Beta.



(24sata.info)