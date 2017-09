Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje i u cjelosti odbacuje islamofobične napade koji su u posljednje vrijeme dobili na intenzitetu, a dolaze od najviših zvaničnika nekih članica EU kao što su Hrvatska, Austrija i Češka.

Možda su im motivi različiti, ali su posljedice iste, a to je da se Bošnjaci u BiH predstave kao nepoželjan i opasan elemenat u Evropi.



Bošnjaci su ponosan autohtoni evropski narod koji je i u najtežim vremenima pokazao da su mu strani i ekstremizam i radikalizam, unatoč masovnim zločinima i jedinom genocidu u Evropi od Drugog svjetskog rata do danas izvršenim nad njima.



BiH je članica Globalne koalicije za borbu protiv terorizma i izvršila je sve obaveze koje iz tog proizilaze.



Pozivamo zvaničnike ovih država da Bošnjake u BiH ne označavaju kao metu i da umjesto toga spriječe bujanje neonacizma i retrogradnih ideologija u vlastitim dvorištima.



Kada su u pitanju islamofobični napadi koji dolaze od najviših zvaničnika R Hrvatske kao i napadi na prvog predsjednika R BiH Aliju Izetbegovića oni imaju jasne političke ciljeve, a to su da se u procesu izmjena Izbornog zakona BiH izdejstvuju rješenja koja BiH vode u daljnje etničke i teritorijalne podjele, kao i da se u drugi plan stavi i relativizira udruženi zločinački poduhvat u kojem Hrvatska ima značajnu ulogu a za koji je prvostepenom presudom Haškog tribunala najviše vodstvo paratvorevine Herceg Bosne osuđeno na 111 godina zatvora i za koje se očekuje drugostepena presuda.



Pozivamo R Hrvatsku da se prema BiH ne odnosi na ovakav neprimjeren način, jer to može dovesti u pitanje i ugroziti potrebne dobrosusjedske odnose između naših zemalja.



Predsjedništvo SDA zahtijeva od svih nadležnih organa u BiH da intenziviraju aktivnosti kako bi BiH što prije postala članica NATO saveza. Članstvo BiH u NATO savezu je garancija za mir i stabilnost kako BiH, tako i cijelog regiona.



BiH je aplicirala za članstvo u NATO uz saglasnost svih u BiH usvojivši potrebne odluke i legislativu, a vodeću ulogu u tome iz entiteta RS imali su Dodik i njegovi kadrovi.



Referendum o NATO-u Bosni i Hercegovini nije potreban. Posebno su nedopustivi bilo kakvi entitetski referendumi, jer je pristup NATO-u prvorazredno državno pitanje, a nikako entitetsko.



Predsjedništvo SDA poziva Evropsku komisiju da obustavi postupak dodjele kredita R Hrvatskoj za izgradnju Pelješkog mosta, a od R Hrvataske traži da ne započinje izgradnju, sve dok se ne riješe otvorena pitanja s BiH.



BiH nikada nije dala saglasnost za izgradnju Pelješkog mosta. Gradnja Pelješkog mosta bez saglasnosti BiH je nelegalna i predstavlja kršenje obavezujućih međunarodnih konvencija, posebno UN konvencije o pravima mora. Predsjedništvo BiH, tijelo koje po Ustavu BiH ima isključivu nadležnost za vanjsku politiku, nikada nije dalo saglasnost za gradnju Pelješkog mosta. Naprotiv, zvanični stav Predsjedništva BiH, prema Zaključku usvojenom na 25. sjednici Predsjedništva održanoj 17. oktobra 2007. godine, glasi: „BiH je protiv izgradnje Mosta do rješavanja otvorenih pitanja vzanih za identificiranje morske granične crte između dvije države“. Na istoj sjednici je Zaključkom Predsjedništva zatraženo da „Republika Hrvatska ne poduzima nikakve jednostrane radnje na izgradnji Mosta“.



Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje masovne zločine i genocid koji se trenutno dešavaju nad muslimanima u Mijanmaru. Pozivamo svjestke centre moći da reagiraju i ne zatvaraju oči pred ovim zlom.Predsjedništvo SDA daje punu podršku inicijativi Reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića za formiranje Odbora za podršku naroda Rohinja koji će raditi na upoznavanju bh.javnosti sa genocidom nad narodom Rohinja i prikupljnja pomoći na nastradale.



Muslimani u BiH su posebno osjetljivi na tragedije koje se trenutno dešavaju u Mijanmaru, jer su i sami u toku agresije na BiH bili predmet masovnih zločina i genocida.



SDA poziva članove, simatizere i sve građane BiH da se masovno uključe u prikupljanje pomoći narodu Rohinja.



Predsjedništvo SDA ponovo zahtijeva od vlasti entiteta RS da konačno ukine diskriminaciju djece bošnjačkih povratnika i da im se omogući izučavanje bosanskog jezika što je njihovo ustavno pravo. Dokle seže zanemarivanje ovog pitanja pokazuje nedavni slučaj u Vlasenici kada je pravoslavni sveštenik vršio vjerski obred u razredu u kojem su bila i djeca Bošnjaka. Ovo je zvono za uzbunu kako domaćih vlasti, tako i međunarodne zajednice , kako bi se konačno počeo provoditi Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH.



Predsjedništvo SDA je donijelo Odluku kojom se ukida mjera odgovornosti Javni ukor zastupniku SDA u Predstavničkom domu PS BiH Šemsudinu Mehmedoviću.





