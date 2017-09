Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u četvrtak i petak u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Programom posjete predviđena je cеrеmоniја svečanog dočeka u u popodnevnim satima ispred zgrade Predsjedništva BiH, a potom i têtе-à-têtе susrеt člаnоvа Prеdsјеdništvа BiH i predsjednika Republike Srbije te sаstаnаk zvaničnih dеlеgаciја BiH i Republike Srbije.



Nakon posjete Predsjedništvu BiH, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić imat će sastanak sa rukovodstvom grada Istočno Sarajevo, u zgradi Skupštine grada Istočno Sarajevo.



Za petak je najavljen sastanak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, s članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH te sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem.



Predsjednik Vučić, uoči dolaska u posjetu BiH, izjavio je za Dnevni avaz da je svaka posjeta, svaki susret i razgovor važan jer donosi novi stepen odgovornosti.



- Važno je i dobro, i za Srbiju i za BiH da se češće viđamo. Ljudi pitaju koliko su konkretni rezultati tih viđanja. Moj odgovor je uvijek: Da nikada ništa ne postignemo, veoma je važno da razgovaramo. I za naše držve, i za naše narode. Važno je da te odnose pravimo što je moguće boljim. I uvijek se potrudimo da napravimo nešto konkretno“- rekao je Vučić za "Dnevni avaz".



Također je izjavio da se može razgovarati o važnim temama - od političih, pravnih problema koji postoje, na primjer, da se utvrdi još tri posto granice koja nije utvrđena sa BiH, dok je ostalih 97 posto utvrđeno.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je u ponedjeljak kako od posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje mnogo te da bi BiH treba imati dobre odnose sa svim susjednim zemljama.



- To smo uspjeli s Crnom Gorom, a na isti način želimo odnose i sa Srbijom i s Hrvatskom - izjavio je Čović na tiskovnoj konferenciji upriličenoj nakon sjednice Predsjedništva HNS-a BiH.



Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović potvrdio je da će s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o pitanju granice, ali i o trasi autoputa koji treba povezati Sarajevo i Beograd.



Izetbegović je najavio je da će s Vučićem imati têtе-à-têtе sastanak kada će se otvoriti razgovori o "nekim osjetljivim pitanjima", ali je dodao da Vučića vidi kao pragmatičnog i sposobnog političara koji će pomoći da se stvari na Balkanu popravljaju, s izvjesnim krizama u tim odnosima, ali misli da će on pomoći trendovima ozdravljenja odnosa.



Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić istakao je da je posjeta predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovini prva posjeta predsjednika ove države poslije dugog niza godina te da stoga predstavlja značajan politički događaj koji treba iskoristiti u pozitivnom smislu.



- Prije svega, mislim da je izuzetno važno da do posjete uopšte dolazi - kazao je Ivanić u razgovoru za Fenu te izrazio nadu da će to biti posjeta koja će staviti tačku na neke loše događaje kojih je bilo u odnosima sa Srbijom.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je ocijenio da je Vučić uspio u namjeri da Srbiju usmjeri ka članstvu u Evropskoj uniji što je važna činjenica jer je to i dalje "najmanji zajednički sadržilac" intencija svih zemalja zapadnog Balkana, ali i otvara mogućnost za dobru regionalnu saradnju.



- Čini mi se da je to važan domet ukupnog djelovanja svih vlada na prostoru zapadnog Balkana odnosno namjera za članstvo u Evropskoj uniji i u većini ovih zemalja namjera članstva u NATO-u, što znači da idemo ka zapadnim civilizacijskim integracijama - rekao je Zvizdić.



(FENA)