Stranka demokratske akcije (SDA) na jučerašnjoj sjednici uvela je povjerenstva u četiri općinske stranačke organizacije i to u Tuzli, Kalesiji, Gračanici i Zvorniku.

SDA definitivno na mala vrata "refreshuje" stranku i to uvđenjem tzv. povjerenstava, kao praksu koju su započeli nakon lokalnih izbora 2016. godine u sredinama gdje su bili nezadovoljni rezultatima.



Tako je SDA ranije uvela povjerenstva za Srebrenicu, gdje je ključi čovjek Ramiz Salkić, potpredsjednik RS-a. U Srebrenici je povjerenstvo uvedeno zbog unutarstranačkih neslaganja i krize među lokalnim kadrovima. Zbog nezadovoljstva i loših izbornih rezultata povjerenstva su uvedena i u Bužimu, Bihaću i Ključu.



Brojni problemi od ranije postoje i u općinskoj organizaciji SDA u Kalesiji, gdje je sinoćnjim imenovanjem Edina Ramića za povjerenika uvedeno treće povjerenstvo, jer nijedno dosadašnje nije provelo izbore unutar stranke u Kalesiji u predviđenom roku. Špekuliše se da bi se i aktuelni načelnik Kalesije Sead Džafić mogao vratiti u okrilje stranke. Za sada će čovjek od povjerenja u Kalesiji biti Edin Ramić, federalni ministar izbjeglih i raseljenih lica.



Ipak, veliko iznenađenje je uvođenje povjerenstva u Tuzli, gdje zvanično niko nije imao kontrolu i nije bilo velikih problema, ali je Mirsad Kukić imao najviše utjecaja i dobru poziciju da kontroliše kantonalni odbor.



Salko Zildzic je izabran za povjerenika u Gračanici, Hazim Rančić u Tuzli, Edin Ramić u Kalesiji i Samir Bačevac u Zvorniku.



Po statutu stranke svi povjerenici imaju zadatak da u roku od tri mjeseca provedu izbore u općinskim organizacijama, iako se ti rokovi nerijetko probijaju, kao u slučaju Srebrenice. Drugim riječima, rukovodtsvo stranke na ovaj način smjenjuje neposlušne kadrove. Iz općinskih odbora poslije se biraju i članovi kantonalnog odbora, pa je u cijeloj toj priči zanimljiv slučaj Tuzlanskog kantona.



Mirsad Kukić, koji je do sada imao najviše utjecaja i šansi da preuzme kontrolu u kantonalnom odboru u TK, promjenom ključnih stranačkih ljudi u Kalesiji mogao bi izgubiti podršku na kantonalnom nivou. To je bitno naglasiti zbog činjenice da je Kukić barem donekle bio jedna vrsta opozicije u stranci. Najbolji primjer je da je državni poslanik iz TK, kojeg "kontroliše" Kukić oborio državni zakon o povećanju akciza nedolaskom na sjednicu.



Zanimljivo je da SDA nije uvela povjerenstvo u Živinicama, gdje je ta stranka također izgubila posljednje izbore. Nezvanično u planu je uvođenje i povjerenstava i u Gradačcu te Srebreniku.







