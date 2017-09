Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas novinarima da je najbitnije da se tri naroda u BiH slažu, da se poštuje Dejtonski sporazum te da se Srbija neće miješati u stvari u BiH.

Arhiv / 24sata.info

Dodao je da postoje ljudi u Beogradu koji misle da su razgovori sa BiH suvišni i obrnuto, zbog svega što se prolazilo tokom 25 godina, a smatra da je to pogrešna politika i s jedne i sa druge strane.



- Ovdje sam došao kao prijatelji i doživio dobro i toplo gostoprimstvo od članova Predsjedništva BiH i oni će imati najiskreniju, toplu i srdačnu dobrodošlicu uskoro u Beogradu - poručio je.



Također je naglasio da su odnosi između njih otvoreni i iskreni, ali da se ne slažu uvijek u svemu.



- Kada kažem da mi je neko prijatelj, moja riječ nije floskula i nije forma, već ima značenje, a što se tiče odnosa Srbije i BiH, rekao sam im da mogu biti mirni i spokojni te da niko neće imati problema zbog Srbije - poručio je Vučić.



Dodao je da čeka da se određene stvari završe i oko Transportne zajednice gdje će Beograd biti sjedište te izrazio nadu da će se takav dogovori biti postignut.



- Mislim da je BiH podržala Beograd kao sjedište Transportne zajednice i to je važno i za nas - zaključio je, te da je to "još jedna stvar oko koje smo uspjeli da se dogovorimo".

(FENA)