Do promjene Izbornog zakona ne smije doći bilo kakvim preglasavanjem, pogotovo među koalicionim partnerima, izjavio je u intervjuu za današnje "Oslobođenje" ministar civilnih poslova BiH i zamjenik predsjednika SDA Adil Osmanović.

Arhiv / 24sata.info

Navodi da sve stranke moraju biti svjesne svoje političke težine, a politička težina je broj zastupnika, u ovom slučaju u Predstavničkom domu PSBiH. Dodaje da predsjednik HDZ-a Dragan Čović "postavlja prevelike zahtjeve u odnosu na svoj politički kapacitet".



- Ovo što radi HDZ sa Izbornim zakonom je pogrešan potez. Do promjene Izbornog zakona, koji mora dobiti podršku u oba doma, ne smije doći bilo kakvim preglasavanjem, pogotovo među koalicionim partnerima. To je jedan od najbitnijih zakona u BiH i oko njega se moraju okupiti i pozicija i opozicija, te naći konsenzus i među onima koji su trenutno na vlasti i onima koji će to biti nakon 2018. Evo, ovaj je prijedlog prošao u jednom, ali sam ubijeđen da neće u drugom domu - kazao je Osmanović.



Smatra da se HDZBiH u nekim momentima ponaša kao opoziciona stranka.



- Znate da su jako bitni zakoni u FBiH poput onog o PIO i igrama na sreću zaustavljeni zbog HDZ-a. Težište se stavlja na rad Vijeća ministara, ali mi dobro radimo svoj dio posla. Ne možemo raditi ako iza nas u punom kapacitetu ne stoje poslanici koalicije. Očekujemo da HDZ bude na visini odgovornosti kada je u pitanju podrška Vijeću ministara - rekao je, između ostalog, Osmanović za Oslobođenje.



(FENA)