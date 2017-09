Na Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održan glavni pretres u predmetu Esed Radeljaš i ostali (Jasmina Horo, Nedžad Kapetanović, Jusuf Čaušević i Damir Hadžić) koji se terete za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja i druga krivična djela.

Postupajući sudija donio je odluku da prethodno saslušani vještaci i svjedoci (Sanel Berbić, Meho Omerović i Kasim Zulum) neće biti ponovo saslušani.



Danas je svjedočio Alija Delimustafić koji je ranije uhapšen u akciji "Pravda". Emir Dedović i Semir Efendić nisu se pojavili na današnjem ročištu u svojstvu svjedoka jer, kako je naveo sudija, nisu uredno obavješteni o današnjem ročištu.



Delimustafić je ispričao kako je Radeljaša upoznao 2007. godine kada je napravio ugovor o kupovini zemljišta na lokaciji Nedžarići te kako su imali dogovor da Radeljaš pripremi sve papire i dozvole u općini, a da Delimustafić finansira gradnju.



Do realizacije njihovog ugovora nikada nije došlo, a Delimustafić tvrdi da je tek kasnije saznao da je radeljaš više puta prodao to zemljište.



"Radeljaš je u općini bio što je Tito u Jugoslaviji. Govorio je da može svakoga smijeniti, da ima većinu u vijeću, da mu moraju završiti te papire", rekao je Delimustafić.



Sve vrijeme Alija Delimustafić ponavljao je da je on najviše oštećen te da je u ovom slučaju najviše profitirala Općina Novi Grad.



Podsjećamo, Radeljaš je uhapšen 9. novembra 2016. godine u okviru akcije "Blok" i od tada se nalazi u pritvoru.



Ooptužnica u ovom predmetu Eseda Radeljaša tereti za krivična djela - ovjeravanje neistinitog sadržaja, podstrekavanje na zloupotrebu položaja, pranje novca i davanje dara ili drugih oblika koristi, Jasminu Horo za zlupotrebu položaja i pranje novca, dok se Nedžad Kapetanović, Jusuf Čaušević i Damir Hadžić terete za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Akteri ovog slučaja (akcija 'Blok') terete se da su Esedu Radeljašu omogućili da od sarajevske općine Novi Grad dobije zemljište na trajno korištenje za oko 50.000 KM te da ga vrati Općini za nešto više od milion KM. Prema tužbenim navodima, Radeljaš je spornu parcelu dobio na trajno korištenje uz obrazloženje da namjerava graditi stambeno-poslovni kompleks. Kako u roku od godinu dana nije započeo gradnju, Općinsko vijeće je donijelo odluku o oduzimanju zemljišta, nakon čega je provedena procedura isplate naknade Radeljašu zbog "eksproprijacije".





