Bosanskohercegovačka politička elita odavno, da ne kažem nikad, nije bila ovako složna i jednoglasna o prijemu nekog stranog državnika, kao što je to proteklih dana bio slučaj s prijemom novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića - ocijenila je politička analitičarka Ivana Marić.

Kako je napomenula u razgovoru za Fenu, ovo je prvi susret predstavnika Bosne i Hercegovine i Srbije koje se odvijao u apsolutno prijateljskom okruženju bez međusobnih optužbi i skupljanja političkih poena na populističkim izjavama i podizanju tenzija.



- Gledajući svu tu slogu čovjek ne može, a da se ne zapita ko nas zavadi - kazala je Marić.



Po njenom mišljenju, izrazito je pozitivan znak to što je Vučić za svoju prvu zvaničnu posjetu nekoj državi u svojstvu predsjednika Srbije izabrao BiH.



- Ta praksa koja se ustalila i za Hrvatsku i Srbiju govori o svjesnosti značaja dobrosusjedskih odnosa ovih triju država, bez obzira na pojedine nesuglasice i sukobe u prošlosti - smatra ova politička analitičarka.



Također, mišljenja je da politika koju vodi novi predsjednik Srbije njemu donosi mnogo međunarodnih poena i pomaže u izgradnji imidža regionalnog lidera i faktora stabilnosti na Balkanu.



- Takva Vučićeva politika može imati samo pozitivan utjecaj na BiH i drago mi je da su to prepoznali svi bh. političari te da su se uključili u njegovu "igru" - rekla je Marić, dodajući da, ukoliko dođe do realizacije bar dijela spomenutih infrastrukturnih projekata i ekonomske suradnje Srbije i BiH, korist za građane obiju država mogla bi biti višestruka.



Za kompletnu Vučićevu posjetu BiH kazala je da je protekla kao po diplomatskom bukvaru te da je sve bilo uključeno, službeni, a ipak prijateljski prijem u svim značajnim institucijama, razgovor sa svim vrhovnim predstavnicima državne vlasti, obilazak Saborne crkve i razgovor s mitropolitom dabrobosanskim Hrizostom, posjeta Gradu Istočno Sarajevo te simbolične posjete Republici Srpskoj.



- Nije ostavljen nikakav prostor da bilo ko ima ikakvu zamjerku, osim Milorada Dodika, koji je potpuno izostavljen iz ove posjete - naglasila je.



Marić je mišljenja da predsjednik Srbije kao da je imao namjeru da provocira predsjednika RS-a susretima isključivo s predstavnicima Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, kao i s novim mitropolitom dabrobosanskim, na čijem je ustoličenju u Sarajevu Dodik također bio izostavljen.



Zaključila je da je, iako izgleda bezazleno, to značajan potez za političku stabilnost BiH, jer je Dodik pozivima Vučića i mitropolita na poštivanje teritorijalnog integriteta BiH izgubio značajnu podršku za svoje radikalne namjere.



Dodala je da se prevladavanje prošlosti moglo primijetiti i na forumima i društvenim mrežama, gdje se sve rjeđe spominje Vučićevih "100 Bošnjaka za jednog Srbina".

