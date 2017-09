Za prvih šest mjeseci ove godine 18 poslanika Narodne skupštine RS-a nije postavilo ili pokrenuli ni jedno pitanje ili inicijativu.

Arhiv / 24sata.info

Iako se prosječna plaća entitetskih parlamentara, koji su profesionalizirali radni odnos, kreće i do 3.000 KM, uz minuli rad, ni to pojedine nije motiviralo da opravdaju epitet narodnih zastupnika u najvišem zakonodavnom domu.



Tako su 23 od ukupno 83 poslanika postavila ili pokrenula samo po jedno pitanje ili inicijativu, 17 poslanika po dva pitanja, a 25 je postavilo tri i više pitanja ili inicijativa, podaci su Centara civilnih inicijativa (CCI).



Najviše poslaničkih pitanja i inicijativa, u posmatranom periodu, postavili su ili pokrenuli poslanici: Miroslav Brčkalo PDP - (12), Igor Ostojić SDS - (9), Adam Šukalo NS - (9), Dragan Galić PDP - (8), Vukota Govedarica SDS - (7), Milan Švraka PDP - (6).



Nijedno pitanje ni inicijativu nisu postavili poslanici: Željka Stojičić (SNSD), Dragomir Vasić (SDS), Nenad Kuzmić (SNSD), Čedo Vuković (SNSD), Gordana Tešanović (SNSD), Milica Lovrić (SNSD), Dušan Berić (SDS), Nedeljko Milaković (SP), Dobrila Drinić - Malić (SP), Branko Butulija (SDS), Siniša Ilić (SRS), Ivana Lovrić (HSP), Vojin Mitrović (SZ), Vesna Jungić (SNSD), Nenad Stevandić (SZ), Darko Banjac (SZ), Siniša Maksimović (SNSD).



Na održanim zasjedanjima NSRS, u posmatranom periodu, diskutovalo se o 57 mjera, koje su bile na dnevnom redu.



Međutim, 11 poslanika nisu na skupštinskim zasjedanjima diskutovali ni o jednoj od mjera, a 12 je uzelo učešće u raspravi o samo o jednoj od svih mjera koje su se pojavile na dnevnom redu parlamenta za šest mjeseci godine.



Poslanici koji su diskutovali po najvećem broju tačaka dnevnog reda, u posmatranom periodu, su ponovo iz stranaka opozicije i to: Milanko Mihajlica RSRS - (28), Nedeljko Glamočak SDS - (26), Adam Šukalo NS - (24), Zdravko Krsmanović NDP - (22), Branislav Borenović PDP - (19), Želimir Nešković SDS - (18).



U posmatranom periodu, nijedan poslanik Skupštine RS-a nije samostalno podnio ni jedan prijedlog zakonskog rješenja. Ipak, poslanici su radili kroz klubove poslanika i na taj način je, u ovom slučaju opozicija, predložila, a Narodna skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji po hitnom postupku.



Zakon su pripremili Poslanička grupa NS, Klub poslanika SDS-SRS RS, Klub poslanika PDP i Klub poslanika NDP.



Značajno je istaći, da poslanici kroz klubove redovno, a posebno kada su u pitanju zakonodavna rješenja, predlažu amandmane na ponuđena rješenja iz Vlade RS, a veoma rijetko se radi o pojedinačnim amandmanima. Činjenica je da bi bilo dobro da veći broj zakona pripremju poslanici i skupštinski odbori, ukazuju iz CCI-a.

(FENA)