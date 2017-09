Građanski savez na današnjem kongresu u Sarajevu izabrao je novo rukovodstvo. Za predsjednika je izabran Nihad Čolpa, glavni sekretar je Ozren Blagovčanin, a predsjednica Glavnog odbora Elma Karišik.

Foto: Avaz

Dosadašnji lider GS-a Reuf Bajrović rekao je da stranka ostaje otvorena za saradnju sa svima koji obećaju da neće koalirati sa SDA, HDZ-om i SNSD-om, te da je neophodno intenzivnije raditi na zajedničkom djelovanju građanskih snaga.



Naglasio je da on ostaje u Političkom savjetu GS-a zajedno s Emirom Suljagićem, Abdulahom Sidranom i mnogim drugim ljudima koji će podržati novo rukovodstvo stranke.



Na kongresu je sklopljen savez s Liberalno-demokratskom strankom (LDS) za predstojeće izbore. Bajrović je naglasio da savez sa SDP-om i DF-om, koji su danas ozvaničili saradnju, zavisi od njihove saradnje s novim rukovodstvom i da on neće biti prepreka takvom savezu, iako ne vjeruje da će se to desiti.



- Ja nemam nikakvih ličnih ambicija i tu sam da uradim sve što treba da SDA, HDZ i SNSD budu skinuti s vlasti, a mislim da je ovo što sada radimo jedan od koraka ka tome - potcrtao je Bajrić.



Čolpa je naveo da u narednom periodu namjeravaju afirmisati puno novih ljudi u političkom životu BiH u nadi da će oni donijeti novu budućnost zemlji i da će lakše razgovarati s drugim političkim strankama.



- Nadam se da će i u drugim strankama građanske, lijeve orijentacije biti više razumijevanja i da ćemo postići dogovor o zajedničkom nastupu na izborima - kazao je Čolpa.



Predsjednik LDS-a Amir Husarić naglasio je da će na izbore 2018. izaći zajedno sa GS-om, s istim kandidatskim listama i istim programskim ciljevima, a kako bi smijenili aktuelnu vlast.



Predsjednik Političkog savjeta GS-a Emir Suljagić potcrtao je da ni SDP ni DF nisu "vlasnici" ljevice u BiH i da ga je strah da će ponovo naći u situaciji kao uoči lokalnih izbora 2016. kada su izašli na izbore odvojeno i "SDA je zavladala Kantonom Sarajevo".

(FENA)