Emir Suljagić / 24sata.info

Predsjednik Političkog savjeta GS-a Emir Suljagić izjavio je nakon 1. Kongresa ove stranke danas u Sarajevu da GS nema ništa protiv toga da se razgovara sa SDP-om BiH i DF-om na temelju principa i vrijednosti, ali kad se vidi šta su to principi i temelji do kojih drže SDP i DF.



- Ono što sam ja jučer vidio na temelju izjava visokih zvaničnika rukovodilaca, njihovo trenutno djelovanje se svodi na to da zajedničko djelovanje SDP-a BiH i DF-a svodi na to da Željko Komšić ponovo bude kandidat za Predsjedništvo BiH. Mi mislimo da je to loše za BiH, mi mislimo da bi to Draganu Čoviću dalo sve ono čemu nije mogao da se nada da će dobiti. Mi mislimo da treba naći nove ljude, da treba izići s novim ljudima, a da dotada oni ljudi koji imaju iskustva u politici zajedno, GS je otvoren za to, a da se SDP i DF pridruže, da pravimo Vijeće ministara, odnosno Vladu u sjeni koja bi od danas do izbora 2018. proizvoditi propise, prijedloge i nacrte zakona, mjere i korake koji će ukazivati na to sta vlast radi pogrešno i kako bi zapravo trebala da radi.



(Oslobođenje)