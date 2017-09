Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je sve što predloži SDS na nivou BiH sumnjivo i štetno za Republiku Srpsku, pa tako i posljednja dešavanja u vezi sa Centralnom bankom BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

To je u funkciji da se ojača njen otklon od Republike Srpske, a ne u funkciji da se odgovornost Centralne banke stavi u funkciju i Srpske i to je ono što SDS radi", rekao je Dodik u Bijeljini gdje učestvuje na Savjetovanju SNSD-a.



On je dodao da je to "najvidljiviji primjer izdaje dugoročnih, strateških interesa Republike Srpske koje radi SDS u funkciji jačanja odgovornosti na nivou BiH i otklona od Repulike Srpske".



Dodik je istakao da će biti spreman da razgovara o vraćanju na ranije uređenje Centralne banke i da se njena dobit dijeli entitetima, a ne da ide na račun budžeta BiH, te da će podržati svaku takvu ideju.



"Centralna banka je zajednika institucija dva entiteta i oni koji su promijenili tu suštinu i oteli novac entitema davno su od Centralne banke napravili ovo što je danas i ta vrsta nezavisnosti koju neko promoviše ne postoji nigdje na svijetu", rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, najbolje bi bilo da se vrati prvobitno uređenje Centralne banke, čiji je osnivač i Republika Srpska.



"Visoki predstavnici su ranijih godina Republici Srpskoj bezočno oteli pravo na vlasništvo i novac koji smo uložili u Centralnu banku, ali to je pravo koje ne umire i mi čekamo priliku da to pitanje postavimo na dnevni red", poručio je Dodik.



(SRNA)