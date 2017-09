Jedan od lidera GS-a Emir Suljagić istakao je na Twitteru da je ''SDA organizator ujedinjenja SDP-a i DF-a''.

Željko Komšić / 24sata.info

Na ovo je odgovorio Željko Komšić :



''Došao sam ravno od kuće nisam to ispratio, ali ne mogu da vjerujem da ima takvih umova, otvoren je prostor za sve, a ko je to napisao? Interesuje me ako možete reći, ko je to napisao, malo je bolesno to. GS? Ja njima želim sve najbolje, ali to je već malo, da izvinete ulazi u oblast medicinskih nauka, ne znam kako to da komentarišem''.



