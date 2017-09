Predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto prioritetom u slijedećem razdoblju smatra usvajanje izmjena Izbornog zakona koje je potrebno zbog provođenja odluke Ustavnog suda na principu konstitutivnosti.

Borjana Krišto / 24sata.info

U suprotnom, ističe Krišto u razgovoru za Fenu, izbori se mogu održati, ali se izborni rezultati ne mogu implementirati te smatra da će navedene izmjene Izbornog zakona omogućiti legitimno predstavljanje kako u Domu naroda tako i u Predsjedništvu BiH.



- Očekujem usvajanje izmjena Izbornog zakona BiH, jer bi neusvajanje izmjena vodilo ka stagnaciji, blokadi i potpunoj paralizi čitave BiH od strane onih koji ne podržavaju izmjene i uređenje ove države na principu jednakopravnosti konstitutivnih naroda i legitimnog predstavljanja. Zaista je krajnje vrijeme da pojedini u ovoj našoj BiH shvate da svi mi, kako Bošnjaci tako i Hrvati i Srbi jednako činimo BiH i da prava koja uživaju jedni ne mogu biti uskraćena drugima. Štetno je i pogrešno tumačenje pojedinih stranaka da se izbori mogu provesti i izborni rezultati implementirati bez izmjene Izbornog zakona i vode nas u apsurdnu situaciju. Ne vidim nikakav razlog da se predložene izmjene Izbornog zakona ne podrže obzirom da je i Ustavni sud utvrdio da one nisu ni štetne ni diskriminirajuće po bilo čiji vitalni interes - kaže Krišto.



Iako kao predsjedateljica doma ima obvezu predstavljanja doma i vođenja sjednica ona ističe da nema posebne mogućnosti djelovanja u odnosu na druge članove kolegija ili ostale zastupnike, ali dodaje da kao zastupnici imaju mogućnost djelovati kroz podnošenje inicijativa, apelacija i zastupničkih pitanja.



Ona, također, važnim smatra usvajanje ostalih ključnih reformskih zakona, a na usvajanje kojih smo se svi skupa obvezali potpisivanjem Reformske agende. Stabiliziranje političkih prilika i odnosa pretpostavka je usvajanju reformskih i drugih zakona, a ekonomski napredak i investicije trenutno su žrtva političke nestabilnosti.



- Budući da je jedan od prioriteta BiH članstvo u Europskoj Uniji, smatram da je na putu ka tome potrebno riješiti i pitanje javnog RTV sustava i u tom smjeru planiramo djelovati kroz izmjene zakona koje će omogućiti financijsku održivost i stabilnost javnog RTV sustava, ali isto tako i koje će osigurati da sustav javnog informiranja uvažava kulturne, povijesne, sportske i sve druge posebnosti i potrebe svakog od konstitutivnih naroda i građana koji žive u BiH, sve u cilju objektivnog i profesionalnog izvještavanja - ističe Krišto koja je nedavno po načelu rotacije preuzela predsjedanje Zastupničkim domom.



Ona izražava žaljenje što trenutno rad Zastupničkog doma PS BiH ne možemo okvalificirati kao dobar i produktivan. Razlog tomu su, dodaje, prvenstveno populizam i demogoške rasprave koje prevladavaju na sjednicama odnosno predizborna kampanja posebice vidljiva na bošnjačkoj političkoj sceni, koja je, iako imamo još godinu dana do izbora, već uveliko krenula na jedan jako neprimjeren način i koja nikome ne koristi.



- Što se tiče povlačenja zastupnika SNSD-a iz povjerenstava rekla bih da u ovom trenutku nismo sigurni kakve efekte će to točno izazvati posebno ako imamo u vidu da se povjerenstva popunjavaju shodno snazi klubova, a SNSD predstavlja najjači oporbeni klub. Prijedloge ostavki smo dobili, ali ih Zastupnički dom treba prihvatiti da bi stupile na snagu. Neulazeći u razloge ovakve političke odluke sigurna sam da će ovo dovesti do daljnjeg usložnjavanja i ovako složene situacije i odnosa u PS BiH - kaže Krišto.



Činjenica je, napominje ona, da Parlament funkcionira u otežanim uvjetima i da se stoga ne može govoriti o stabilnoj parlamentarnoj većini. Podsjeća da smo u proteklih par mjeseci svjedočili da se parlamentarna većina stvarala od sjednice do sjednice, a u zadnje vrijeme i od pojedine točke do točke dnevnog reda.



- Tako smo imali situaciju da na istoj sjednici određene političke opcije po nekoliko puta budu u poziciji i opoziciji te se pojavio oportunizam kod određenih manjih stranaka koje vide mogućnost za određenu korist, dok kod velikih stranaka imamo pojavu zastupanja neprincipijelnih stavova koja nisu u duhu stavova vladajuće većine, a sve na način da kada se vladajuća koalicija ne može dogovoriti oko ključnih pitanja podršku nalaze u manjim oporbenim strankama - kaže predsjedateljica Zastupničkog doma PS BiH.



Po njezinim riječima, na primjeru trošarina vidjela se prava slika određenih politika, posebice na bošnjačkoj strani.



- Također na izbornom zakonu, a sada i na primjeru politikantstva oko teme izgradnje Pelješkog mosta vidljivo je da u BiH uvijek postoji određena pričuvna većina u vidu bošnjačkih stranaka koje se aktiviraju i zajedno djeluju onda kada imamo teme od strateškog značaja za njih. Uzimajući navedeno u obzir možemo slobodno reći da stabilne parlamentarne većine potrebne za reformske procese uistinu nema, iako kod određenih točaka ova većina formalno postoji, a pravo stanje stvari i eventualno postojanje parlamentarne većine će se vidjeti već na idućim sjednicama kod usvajanja navedenih izmjena izbornog zakona i zakona o rtv sustavu - naglašava Krišto.



Kada je u pitanju zahtjev za smjenu Vijeća ministara ona kaže kako se ta tema, prvenstveno kroz medije, konstantno provlači.



- Jedna takva smjena Vijeća ministara u trenutnoj konstelaciji snaga vjerovatno bi bila moguća, ali s kojom alternativom, jer je možda teoretski moguće smijeniti VM, ali u ovom odnosu snaga nije moguće izabrati novo Vijeće. Stoga ne vidim smisla u ovoj inicijativi, osim ako nije cilj inicijatora dovođenje do ranije spominjane situacije blokade cijele BiH i paralize sustava zarad nekoliko političkih bodova pojedinaca koji bi u toj situaciji profitirali na štetu svih u BiH. Stoga umjesto takvih inicijativa naš klub će svoje djelovanje usmjeriti ka postizanju stabilnosti i ekonomskog razvoja, kao i napretka Bosne i Hercegovine na svom euroatlanstkom putu te izgradnji države po mjeri sva tri jednakopravna konstitutivna naroda i građana koji u njoj žive - navodi predsjedateljica Zastupničkog doma PS BiH Borjana Krišto u razgovoru za Fenu.



(FENA)