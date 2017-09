Nakon posjete britanskog ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine, stalni podsekretar Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, ser Simon McDonald će 10. i 11. septembra posjetiti Bosnu i Hercegovinu.

Simon McDonald / 24sata.info

Najviši britanski diplomata će naglasiti stalnu predanost Ujedinjenog Kraljevstva stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine, kao i šireg regiona. On će ozvaničiti početak britanskog predsjedavanja „Berlinskim procesom“ i razgovarati o planovima za naredni Samit o Zapadnom Balkanu, koji će se održati 2018.godine u Ujedinjenom Kraljevstvu.



Stalni podsekretar Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva ser Simon McDonald će se sastati sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dr. Denisom Zvizdićem, ministrom vanjskih poslova Igorom Crnadkom i premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem te sa njima razgovarati o nastavku britanske podrške reformama u polju modernizacije ekonomije kao i na koji način Bosna i Hercegovina može ubrzati napredovanje na svom putu ka euro-atlantskim integracijama.



Ser McDonald će posjetiti Vojnu bazu Butmir kako bi se upoznao sa najnovijim detaljima djelovanja snaga EUFOR-a na održavanju sigurnog okruženja, te posjetio spomenik i odao počast 59 britanskih vojnika koji su dali živote za mir u Bosni i Hercegovini.



On će se još sastati i sa članovima Fellowship programa Britanske ambasade, a koji su lideri u različitim poljima rada u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih su uključeni u široki spektar projekata koje finansira britanska vlada, kao što su jačanje profesionalizma, nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa i sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini, te borba protiv korupcije. U toku su i veliki projekti koji za cilj imaju poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje privatnog sektora, kako bi se otvorila nova radna mjesta i prilike za mlade iz cijele zemlje.



Stalni podsekretar Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva ser Simon McDonald će posjetiti Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju i Makedoniju.



Pred posjetu, stalni podsekretar Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva ser Simon McDonald je rekao:



“Zapadni Balkan je region od ključnog značaja za Ujedinjeno Kraljevstvo. Posvećeni smo aktivnom angažmanu i pružanju podrške i zadovoljstvo mi je što ću posjetiti svih šest zemalja Zapadnog Balkana i razgovarati o jačanju saradnje u regionu.



Kao što je ministar vanjskih poslova rekao na Samitu o Zapadnom Balkanu u Trstu, želimo da Samit 2018. godine bude nadogradnja u područjima poput digitalnog sektora i poduzetništva; zajedničkih sigurnosnih izazova; pitanjima mladih i uzajamne povezanosti, predstavljajući britansku stručnost kojom bi pružili podršku regionu. Raduje me što ću imati priliku podijeliti naše ideje tokom posjete ovom regionu.”





(24sata.info)