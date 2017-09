Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica izjavio je danas da ideja o mogućem održavanju referenduma o statusu Republike Srpske, čije održavanje u 2018. godini je odloženo, ne predstavlja akte Narodne skupštine Republike Srpske, nego SNSD-a.

Vukota Govedarica / 24sata.info

"Pošto se približava 2018. godina, a SNSD-ovi akti su definisali za tu godinu održavanje referenduma, odnosno statusa Republike Srpske u okviru BiH, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je svjestan tih svojih manipulacija i sada mora da nađe razloge zašto neće održati najavljeni referendum o nezavisnosti", rekao je Govedarica.



On je istakao da ne postoji taj Srbin koji ne bi želio da svi Srbi žive u jednoj državi ali, nažalost, oni sami o tome ne odlučuju i to je "jasno i vrapcima na grani".



"Trenutno u Narodnoj skupštini Republike Srpske imamo dva referenduma koji su bili u jednoj od vrsta procedura - jedan koji nikada nije objavljen u Službenom glasniku, i koji je opet danas na neki način aktuelan makar u polemikama, i drugi čiji rezultati nikada nisu objavljeni u Službenom glasniku", rekao je Govedarica.



On je ocijenio da Dodik, nažalost, "odgovornost za sve te svoje prevare želi da podijeli sa opozicijom, što samo govori o kakvoj prevarantskoj politici je riječ".



"Da li danas Republika Srpska ili Dodik kao njen predsjednik imaju podršku velikih sila po ovom pitanju - Rusije, Srbije, koje su u svakom momentu bile na stanovištu da treba podržati i da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum", upitao je Govedarica.



On kaže da je u pitanju "prevarantska politika" koju očigledno Dodik pokušava da gura u Republici Srpskoj nemajući nikakav osjećaj prema narodu.



"To je jedna neodgovorna politika, a ja želim da se bavim odgovornim politikama. To znači da će SDS u svakom slučaju postaviti pitanje šta su posljedice oduka koje donosimo", rekao je Govedarica.



On kaže da i Dodik i svi, nažalost, vrlo dobro znaju kakve posljedice ovakvih katastrofalnih odluka mogu da budu.



"Zna i Dodik jako dobro, možda bolje nego svi mi zajedno, ali njega ne interesuje, nažalost, koliku će štetu napraviti narodu kada želi da ostvari neku vrstu ličnog ili političkog benefita", smatra Govedarica.



Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će ideja o mogućem održavanju referenduma o statusu Republike Srpske u 2018. godini biti razmatrana kasnije, ukoliko se ne stvore neki ekstremni uslovi za njegovo održavanje.



Dodik je rekao da SNSD, kao odgovorna politička partija, smatra da to pitanje treba kasnije razmatrati, cijeneći međunarodne okolnosti i jer je nemoguće izgraditi koncenzus sa SDS-om, PDP-om i NDP-om Dragana Čavića, koji ne žele samostalnost Republike Srpske.





(SRNA)