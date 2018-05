Nastavlja se sukob na relaciji DF – SDP. Danas se saopćenjem za javnost i novim optužbama na račun SDP-.a BIH oglasio Kantonalni odbor DF-a Sarajevo, a nakon toga se oglasio i SDP.

Mi, u Socijaldemokratskoj partiji BiH, izražavamo žaljenje zbog nastavka neutemeljenog javnog prozivanja naše Partije od strane predstavnika Demokratske fronte.



Svjesni smo situacije u kojoj se nalaze kolege iz DF-a. Nemamo im namjeru otežavati. Radi njih samih, a i radi javnosti, moramo još jednom ponoviti da u građanskim strankama ne vidimo neprijatelje, nego isključivo saveznike u borbi protiv vladajućih stranaka, a borimo se protiv stanja beznađa u koji nas je takva vlast dovela. Sugerišemo i kolegama u DF-u da se okrenu zajedničkom radu, kako bi se ovo stanje promjenilo.



Na nervozne reakcije nećemo odgovarati na način kako to zaslužuju. 2014-te godine je SDP bio u sličnoj situaciji, kada je za svoje greške i probleme optuživao druge, bez realnog sagledavanja svojih propusta i samokritike. Pozivamo DF da ne pravi istu grešku i da se zaustavi dok ne bude kasno.



Od tada do danas smo uradili mnogo toga da sebe promijenimo. Danas, kada se završavaju pripreme za referendum na kome će 43.000 članova imati pravo učešća u donošenju važne partijske odluke, možemo reći da smo u tome i uspjeli.



Umjesto što se stalno i samo bave SDP-om bilo bi korisnije da kažu građanima šta misle uraditi kako bi zajedno pobijedili trenutnu nesposobnu vlast. Pogotovo je to važno u Kantonu Sarajevo, gdje se Kantonalna organizacija DF-a do sada nikada nije očitovala niti ukazala na bilo koji problem, kao ni na nerad aktualne SDA vlasti.



Mi, u SDP-u, ne radimo ništa na vrbovanju bilo koga iz DF i ne funkcionišemo na način da bilo ko kome bilo šta naređuje. Zašto sve više ljudi odlazi iz ove stranke je nešto što DF treba riješiti sam sa sobom i unutar organizacije, a ne pokušajem svađe i prepucavanjem sa SDP-om.



U SDP-u ostajemo čvrsto opredjeljeni u borbi protiv nesposobne vlasti i saradnji sa svima koji su spremni biti dio te borbe.





(24sata.info)