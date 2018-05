Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i član Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Mario Karamatić ocijenio je napore Venecijanske komisije u cilju iznalaženja rješenja za izmjene Izbornog zakona kao aktivnost koja drži stranu "unitarističkog i bošnjačkog" Sarajeva i kako je kazao, halal-Srba i Hrvata.

Karamatić je ustvrdio da su sve ambasade u Bosni i Hercegovini, kao i Venecijanska komisija na jednoj strani, dok je pak Hrvatski narodni sabor na suprotnoj.



“Što se tiče Venecijanske komisije, to je neki pokušaj alibija jer se nije pronašao kompromis. Sve ambasade u BiH drže jednu stranu, nakon apelacije gospodina Ljubića i odluke Ustavnog suda HNS je očekivao rješenje tog pitanja, međutim, sve velike bošnjačke stranke su počele pričati o tome da se Dom naroda FBiH treba pretvoriti u Vijeće naroda u RS-u. Mi u HNS-u smo to odbili i onda su oni pozvali Venecijansku komisiju, a to je potpuno nelogično.”, rekao je Karamatić.



“Stav Venecijanske komisije je savjetodavan i on nikoga ne obvezuje”, rekao je Karamatić i dodao:



“Hrvatima je dosta te velikobošnjačke politike koju je promovirala i međunarodna zajednica. Pogledajte samo oduševljenje njihovog publikuma po portalima na najave kandidatura ovih pojedinih Srba i Hrvata koje ja zovem halal-Hrvatima, njima se sve svodi na to da ga još jednom “metnu” Hrvatima, a ja im poručujem da neće moći.”, rekao je Karamatić.

