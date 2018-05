U sarajevskom hotelu Holiday počela je Konvencija SDA na kojoj će ova stranka izabrati kandidata za člana Predsjedništva BiH.

Foto: 24sata.info

U igri su dva kandidata - Šefik Džaferović i Safet Softić, mada je sasvim izvjesno da će Džaferović biti kandidat SDA za Predsjedništvo BIH.



Predsjednik SDA i predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pozdravio je prisutne i zahvalio im na svemu što su kroz predan rad u ovoj političkoj partiji, učinili za svoj narod.



U prvom dijelu jednoglasno su izabrana radna tijela Konvencije i to Predsjedništvo na čelu sa Čedomirom Lukićem, te Verifikaciona komisija, Redakcioni odbor i Tehničkih sekretarijat, te usvojen predloženi dnevni red Konvencije.



Odluku o kandidatu SDA za Predsjedništvo BiH donijeće 261 delegat tajnim glasanjem za jednog od kandidata: Šefika Džaferovića, zamjenika predsjedavajućeg Zastupničkog doma BiH i Safeta Softića, zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH, pišu Vijesti.ba.



Pobjednik je onaj ko bude imao najveći broj glasova.





Izetbegović predstavio Agendu SDA - BiH 2026.



Predsjednik SDA i predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović danas je na Konvenciji predstavio ključne ciljeve Izborne platforme ove političke partije - "Agenda SDA - BiH 2026" pišu Vijesti.ba.



Na početku govora, podsjetio je da je SDA osnovana na današnji dan prije 28. godina, ali da je njeno rađanje krenulo bolnim političkim procesom u bivšoj Jugoslaviji, kada je njen prvi predsjednik Alija Izetbegović zajedno sa grupom ljudi uhapšen zbog svojih ideja.



Potom se osvrnuo na ratni period konstatujući da su se Bošnjaci oduprijeli agresiji susjeda, te zajedno sa drugim patriotama uspostavili vojni balans. Taj, kako je istakao, nevjerovatni organizovala SDA preko svog vojnog krila - Patriotske lige Armije BiH.



"Prihvatili smo nepravedan mir i posljedice trpimo danas. Skoro pola teritorije je dato na upravljanje Karadžićevoj vojsci i to se zove RS. U tom dijelu danas su i Bošnjaci i Hrvati građani drugog reda. Prihvatili smo nepravedan mir vjerujući da je bolje 100 godina pregovarati, nego 10 dana ratovati", poručio je između ostalog Izetbegović.



U periodima kada SDA nije činila okosnicu vlasti, ocijenio je, učinjeni su katastrofalne strateške greške po državu BiH.



Govoreći o aktuelnom mandatu, on je istakao kako nije bilo lako uz sve prepreke i opstrukcije voditi BiH u pravom smjeru. Trasiran je put BiH ka EU i NATO-u, usvojeni strateški dokumenti i zakoni za državu, a koji su bili na čekanju godinama.



"Uz sve blokade, krize i otpore, učinili smo to mi iz SDA. Postigli smo najveći postratni pomak u skoro svakom pogledu. Održavali smo klimave koalicije na okupu i nije bilo nimalo lako istovremeno suprotstavljati se i sarađivati sa njima. Nije bilo lako, ali očito nije bilo ni nemoguće", naglasio je Izetbegović.



On je napomenuo da je dvije trećine reformske agende implementirano, iako je to teklo sporo, te napomenuo da je u proteklom mandatu usvojen niz državnih strategija, zakona, ugovora i slično.



"Bilježimo i nagli rast namjenske industrije, što za tržište, što za 'Ne daj Bože'", istakao je predsjednik SDA.



Tokom protekle četiri godine, napomenuo je, povećan je broj zaposlenih za oko 50.000, zabilježeno je smanjenje nezaposlenih za 60.000, kao i porast BDP, porast izvoza, vanjskotrgovinske razmjene, razvoj turizma, ali su povećani prihodi od indirektnih i direktnih poreza. Bilježi se i smanjenje duga BiH i trenutno smo najmanje zadužena država u Evropi.



"Došli smo do pozicije sa koje se vidi cilj. BiH doveli smo u predvorje EU i NATO", kazao je, između ostalog, Izetbegović.



On je predložio da se izborna platforma SDA ne odnosi samo na predstojeće četiri, nego na osam godina - "Agenda SDA - BiH 2026".



Kako kaže, sve bi dovelo do 2026. do povećanja prosječne plaće od 1.450 KM i broja zaposlenih od jedan milion.



"BiH ćemo učiniti stabilnom, evropskom državom, sa efikasnom administracijom, razvijenom privredom i infrastrukturom, te zemljom pomirenih naroda", poručio je Izetbegović.



Prema njegovim riječima, BiH može postati članom EU do 2026. godine, a članica NATO-a i prije ove godine.



Vizija SDA je, napomenuo je, reorganizacija BiH na osnovu ekonomskih regija. "Nikakve etničke izborne jedinice ne dolaze u obzir", naglasio je on.



Osim toga, SDA je opredijeljena za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, jednakost građana, osiguranje dodatnih podsticaja privredi, ravnopravnost stranih i domaćih investitora, razvoj infrastrukture i slično.



"U narednom periodu potrebni su nam stabilnost, mir i opredijeljenost reformama, kao i pozitivan angažman međunarodne zajednice, sa bonskim ovlastima kao jasnom porukom svima koji se usude ozbiljno destabilizovati BiH", naglasio je Izetbegović.







(24sata.info)