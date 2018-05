Član Konvencije SDA Osman Brka kojem danas nije dozvoljeno da se obrati na sjednici Konvencije SDA rekao je novinarima kako smatra da je nominacija Sebije Izetbegović nanijela štetu SDA.

Foto: Klix

On je kazao da se do sada na svim skupovima SDA slobodno govorilo i da su vjerovatno danas procijenilo kako on u svom izlaganju namjerava iznijeti stavove koji ne odgovaraju njihovim stavovima.



"Ja protiv svojih stavova ne odstupam. Htio sam reći kako neke stvari treba popraviti. Ja nisam bio ni u kakvoj komisiji, ali očito nije rađeno kvalitetno čim je došlo do ovakvih turbulencija”, rekao je Brka.



Istakao je da svi kandidati nisu trebali da budu predloženi i da je predlaganje Sebije Izetbegović nanijelo štetu SDA i Bakiru Izetbegoviću.



“Ja govorim ono što mislim i ne vidim zbog čega bih se ikome zamjerio zbog toga. To sam htio reći”, kazao je Brka.



Zaključio je da SDA prije svega, s obzirom na cjelokupnu situaciju, što prije mora održati vanredni kongres.

(Klix)