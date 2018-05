Potpredsjednik SDA Šefik Džaferović kandidat je ove stranke za člana Predsjedništva BiH na predstojećim oktobarskim izborima, pišu Vijesti.ba.

"Želim da se zahvalim na podršci i povjerenju koje se iskazali meni kandidujući me za najodgovorniju funkciju kada su u pitanju izborni ciljevi SDA. Vaše povjerenje mi je velika čast, ali i velika obaveza. Nije jednostavno biti kandidat za najodgovorniju funkciju najjače bh. političke stranke", poručio je Džaferović na današnjoj Konvenciji stranke.



U izbornu pobjedu je uvjeren.



"Uz Božiju pomoć i snažnu podršku SDA, bićemo pobjednici na predstojećim izborima i kao politička stranka i pobjednici za najodgovorinuju funkciju - člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda", naglasio je on.



Džaferović je istakao kako SDA čini ozbiljan tim, te da je to ozbiljna i organizovana politička stranka.



"Na čelu tog tima je predsjednik Bakir Izetbegović. Budući da mu Ustav BiH ne dozvoljava da se ponovo kandiduje za člana Predsjedništva BiH, on će i dalje ostati na čelu tog tima. Poštujem ono što je do sada radio i što sada radi", naglasio je Džaferović.



On smatra da je SDA može pobijediti samo ako radi u timu, ako se poštuje hijerarhija.



"Sa SDA možemo postići puno, bez SDA možemo doći u velike probleme. Istorija nas uči da kada je SDA bila jaka, bila je jaka i država BiH. Ovo je politička stranka koja je otkako se pojavila dala odgovore na velike izazove", naglasio je Džaferović.





