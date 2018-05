Predsjednik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da je Šefik Džaferović bio njegov favorit za stranačkog kandidata za člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima u oktobru, u odnosu na Safeta Softića.

Foto: Vijesti.ba

"Džaferović je čovjek koji vjerovatno najbolje poznaje funkcionisanje ove države, političke odnose u njoj, te jako kvalitetan kadar. U šali sam mu rekao da mu neće trebati kabinet, jer je čovjek koji ne samo da poznaje zakone, nego je radio i kreirao te zakone. Mislim da smo dobili jako kvalitetnog i ozbiljnog kandidata. To je dobitak za ovu državu. Želim mu svako dobro, pobjedu radi njega, ali i radi građana ove zemlje", poručio je Izetbegović.



Mišljenja je da će se Džaferović moći adekvatno nositi sa druga dva člana Predsjedništva BiH, poput eventualno Milorada Dodika i Dragana Čovića.



"Sasvim sigurno. Džaferović možda nema politikantsku dimenziju da prijeti da će nekoga 'udariti po prstima' i slične stvari. No, on ima sve ostalo. Upravo takav čovjek, znalac sistema, strpljivi borac kakav je on, može iznijeti ono što nas očekuje u naredne četiri godine u Predsjedništvu BiH", rekao je Izetbegović novinarima nakon Konvencije.



Osvrnuo se i na čionjenicu da je aktuelni predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić dobio podršku najvećeg broja opštinskih organizacija u unutarstranačkoj proceduri za izbor kandidata za člana Predsjedništva BiH, nakon čega je odustao od kandidature.



"Mi smo od terena tražili da daju kandidature, ne da presijeku. Ljudi su to znali i dali su po tri kandidature. Najviše ih je imao Zvizdić, no on je odustao. Nije trebao odustati. Nama trebaju ljudi koji neće odustati. Valja prvo završiti borbu unutar same stranke, zatim borbu sa ostalim rivalima, drugim strankama i drugim kandidatima, a onda ući u ono što znači četvorogodišnji mandat", kazao je Izetbegović.



Smatra da ova situacija neće izazvati krizu unutar SDA.



"Na današnjoj diskusiji, jedini koji se za riječ javio bio je Osman Brka. Ostali se nisu javili za riječ. Imali smo 20-ak poništenih listića i to je sve", napomenuo je predsjednik SDA.



Kako je kazao, SDA jako dobro zna da je u jedinstvu snaga i da je to prvi aksiom, te da je sve ostalo manje važno.



"Mi smo imali niz dobrih kandidata, među kojima je bio i Zvizdić, moj favorit. Međutim,čudnu stvar je na kraju napravio i mislim da to nije trebao uraditi", zaključio je Izetbegović.

(24sata.INFO / Vijesti.ba)