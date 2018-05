Počela je Konvencija SDP-a BIH na kojoj je prezentovan "Plan 10". SDP BiH imaće kandidata za člana Predsjedništva BiH, potvrdio je predsjednik ove stranke Nermin Nikšić na današnjoj Konvenciji. Rezultat je to referenduma na kojem je glasalo preko 30.000 članova SDP-a BiH.

Zbog naziva objekata i simbolike smo se odlučili da u kampanju krenemo iz Doma mladih, zbog mladih i djece koji trebaju da ostanu ovdje, a ne da sanjaju da odu, rekao je na početku Nermin Nikšić predsjednik SDP-a i dodao dobro došli na početak pobjedničkog puta i kraja vladavine nacionalista.



- Ova tri dana su pokazala šta je SDP i šta SDP može, rekao je Nikšić i čestitao na uspješno provedenom referendumu koji se nije usudila uraditi niti jedna druga stranka.



- SDP će imati kandidata za člana Predsjedništva BIH, rekao je Nikšić.



Dodao je da je SDP pokazao da ima snagu da djeluje zajedno i da zajedno donosi odluke za sve građane BIH, te da u SDP-u ljudi donose odluke i da će SDP vratiti BIH njenim ljudima.



- Građani BIH će donositi odluke, rekao je Nikšić.



On je podsjetio na put SDP-a od poraza na izborima 2014. godine do danas, te ustvrdio da je SDP vratio povjerenje kako članstva tako i građana, te dodao da mu je čast što je prvi predsjednik SDP-a izabran glasovima svih članova.



- SDP se vratio i jači smo nego ikada. Od oktobra se bez SDP-a neće moći odlučivati i donositi odluke. Izvukli smo pouke i idemo u pobjedu jači nego ikada, rekao je Nikšić.



- Niko ne može da se igra sa SDP-om BiH. Niko ne može da nas prepadne i nije nas strah. SDP ima obje otvorene i čiste ruke. Niko neće, ne može i ne smije ugasiti SDP. Sa onina koji to hoće, nema saradnje. Ne damO SDP, kao što ne damo ni državu BiH , poručio je Nikšić.



- Spreman sam i želim razgovarati sa svima. Neka niko ne misli da je moja pružena ruka slabost i da se sa SDP-om može potkusurivati.

Sa svakim sam spreman razgovarati. To nikako ne znači da je zbog toga SDP slab i da se sa SDP-om može igrati, ni u SDPu-u, a pogotovo izvan SDP-a.



- Članovi su izabrali da naš kandidat bude čovjek koji SDP predstavlja na pravi način, dokazanog patriota i borca, čovjeka koji je poakazo da ima snagu okupiti sve ljude u BiH.

Siguran sam da će on imati brojnu podršku svih ljudi ove zemlje, mi ćemo 7. oktobra dobiti člana Predsjedništva BiH koji prvi put neće biti iz nacionalne stranke, već iz našeg SDP-a, kazao je.



- Naš kandidat bit će prvi predsjednik BiH, kao predstavnik svih građana BiH, državni, a ne plemenski predstavnik. Zajedno možemo doći do cilja, zato ne dajmo nikome da nam ugrozi ovo što smo napravili. Ko god misli da može da nam dijeli lekcije, najbolje neka nas se kloni, poručio je Nikšić.



- Onima koji navodno kažu da hoće sa nama, ali nam predlažu da ugasimo SDP - niko ne može ugasiti SDP BiH, sa onima koji predlaže ukidanje SDP-a nema saradnje.



Za lažne prijatelje imamo samo jednu poruku - ne trebate nam, poručio je predsjednik SDP-a.



- Tačno je da naš kandidat ima podršku koja mu je garantuje pobjedu, ali to ne znači da će pobjeda doći sama od sebe. Svaki je glas važan, svi zajedno možemo donijeti pobjedu. Od vas tražim da se poput crvene rijeke razlijemo po cijeloj BiH. Neka se vide zastave SDP-a zajedno sa zastavama BiH. Recite im da mi u SDP-u vjerujemo u BiH, u zajedništvo naših ljudi. Da možemo raditi skupa, a ne jedni protiv drugih, poručio je Nikšić.



- Recite im i da SDP ima ideju kako od BiH napraviti ljepše i bolje mjesto za život svih nas. SDP mora uvjeriti ljude da svojim glasom na izborima donose promjenu. Svaki naš glas odlučuje da li će nam djeca odlaziti iz naše zemlje ili ostati. Promjene dolaze, SDP dolazi, bolja BiH dolazi. Dosta je više podjela i straha, poručio je.



- Plan 10 je plan za našu zemlju, pravedno i pošteno. Da bismo ovo ostvarili, moramo se ujediniti kao nikad prije. Moramo svi biti jedna porodica, tvrđava, bedem. Naš protivnik su nacionalne stranke, naš neprijatelj je stanje beznađa, naš jedini plan je plan 10. Nećemo hraniti podjele.



- Idemo da napravimo pravednu i poštenu BiH, zemlju po mjeri svih nas. Jer svi smo mi braća i sestre po majci BiH. Neka živi BiH, zemlja za sve nas. Smrt fašizmu, sloboda narodu – do pobjede, poručio je Nikšić.

