Denis Bećirović je kandidat Socijaldemokratske partije (SDP) BiH za člana Predsjedništva BIH iz reda bošnjačkog naroda.

Na referendum SDP-a je glasalo 29.126 članova, a Denis Bećirović je dobio 26.787 glasova podrške, što je 92, 71 posto.



Na početku svog obraćanja, Denis Bećirović poručio je svim prisutnima u Domu mladih da sa ponosom prihvata kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.



- Danas, u ime obespravljenih i onih kojima je BiH na srcu, počinjemo naš put prema zajedničkoj pobjedi. To mora biti pobjeda države BiH, pobjeda pod zastavom domovine BiH. Mi nemamo ni rezervne domovine, ni rezervne zastave. Mi poštujemo tuđe zastave, ali svoju ne damo i nju najviše volimo. Zato vas pozivam da podignemo zastavu naše jedine domovine BiH - kazao je Bećirović.



Drugi neka mašu sa rezervnim zastavama, nastavio je, a mi ćemo našom.



Objasnio je i zašto se ranije nije izjasnio o mogućoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH.



- Brzopletost, ishitrenost i površnost nisu saveznici nikome. BiH treba ljude koji će je voditi pametno i odlučno. Previše hrabrosti, premalo mudrosti vodi u pogibiju. Vrijeme je da spojimo i mudrost i hrabrost - rekao je Bećirović.



Naglašava kako je kandidaturu prihvatio zbog odgovornosti za zemlju, našu djecu, odgovornosti prema desetinama hiljada ljudi koji su tražili njegovu kandidaturu. Njima je poručio da ih nije i nikada neće izdati.



- Prihvatio sam kandidaturu jer ona nije ni individualna, ni lična, ni privatna stvar. Ovo je zajednički projekat - borba svih nas za pravedniju državu, to je projekat koji vraća nadu - naveo je Bećirović.



Svjestan je, kaže, da slijede politički, medijski i drugi udari na njega.



- Prećutat ću napade na mene, ali ne i na državu BiH. Niko u mom prisustvu nikada nije mogao, niti može, niti će ikada moći vrijeđati i ponižavati državu BiH. To znaju i moji prijatelji i moji neprijatelji - riječi su Bećirovića.



Bosna i Hercegovina, ističe, ne smije nijednom izjavom pokazati nezahvalnoist prema iskrenim priajteljima.



- Produbljivat ćemo prijateljstva, ali i čuvati dostojanstvo naše države. Mi imamo historijsku odgovornost da naša djeca nikome više ne budu ni straže, ni predstraže, ni monete za potkusurivanja - kazao je Bećirović.



Istakao je kako će u narednom periodu detaljnije predstaviti svoja programska opredjeljenja.



- Država BiH se danas nalazi između rebalkanizacije i modernizacije. Naš fokus mora biti na pitanjima kao što su ubrzanje puta ka NATO-u i EU, uozbiljenje vanjske politike, povećanje ukupne sigurnosti građana, kreiranje pozitivnije slike i privlačenje stranih investicija. Učinit ćemo sve da regionalna saradnja bude što produktivnija, iskrenija i kvalitetnija - rekao je Bećirović.



Dobronamjernim ljudima u regionu poručio je da u građanima BiH imaju iskrene prijatelje, a zlonamjernim umovima "da će u nama imati neprobojni bedem".



- Dakle, s prijateljima prijateljski, a s neprijateljima onako kako zaslužuju - pojasnio je Bećirović.



Osvrnuo se i na migrantsku krizu koja posljednjih sedmica potresa našu državu.



- Moramo pokazati da smo zemlja humanih i savjesnih ljudi, zemlja ljudskosti, pravde i vladavine zakona. Ne smijemo odustati od ključnih vrijednosti koje nedostaju BiH - jednakosti, ravnopravnosti i solidarnosti. Građane ne smijemo dijeliti oko vještačkih dilema, već ih okupljati oko zajedničkih principa - dodao je Bećirović.



Svoj zadatak, nastavlja, vidi u tome da okuplja ljude oko zajedničkih vrijedsnosti, a ne da ih dijeli oko vještačkih dilema.



- Ujedinjeni oko zajedničke budučnosti imamo šansu. Stranačke interese moramo potisnuti u stranu i služiti državi BiH - dodaje SDP-ov kandidat za člana Predsjedništva BiH.



Protiv naše zemlje, upozorava, vodi se prljavi diplomatski, obavještajni, ekonomski, medijski i psihološki rat.



- Vrijeme je da to shvatimo i kvalitetnije se organiziramno. Neću biti član Predsjedništva koji izaziva svađe medju bh. patriotama, upuđuje uvrede. Ne želim dijeliti, nego spajati. Ne želim promovirati nikakav radikalizam, već odmjerenost i umjerenost. Ne želim vladati, nego služiti svima vama i našoj domovini BiH - dodaje Bećirović.



Navodi kako je država BiH jedini garant našeg opstanka.



- Ne smijemo dozvoliti da nam se riječ država ocrni i prikaže kao nešto ružno. Država BiH nije ono što nam antibosanskohercegovački centri moći pokušavaju podvaliti.



Država je jedini garant da ne doživimo ponovno stradanje i progone - kazao je Bećirović.



U oktobru 2018., ističe, naša je zajednička bitka u kojoj polažemo ispit političke zrelosti i odgovornosti.



- Zato ćemo se boriti za svaku kuću, za svaku ulicu, za svako selo, za svaki grad, za svaki pedalj BiH. Pesimisti traže razloga za pesimizam, a mi ćemo uporno tražiti razloge za optimizam - naveo je Bećirović.



Poručio je da glavno obilježje naše politike mora biti sposobnost stvaranja savezništava.



- Vrijeme je da i mi kažemo: "Drugi neka vode ratove, ti napaćena BiH sklapaj brakove u 21. stoljeću". Vrijeme je da Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali daju trajnu zakletvu da će u BiH prvi puta stasati generacija koja će se roditi, odškolovati, odrasti, zaposliti se i dočekati penziju, a da neće zapamtiti rat. To je zakletva za koju se vrijedi boriti. Ovo je zemlja za koju se vrijedi boriti. Živjela vječno vječna država BiH - zaključio je svoj govor Bećirović.

