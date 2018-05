Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac, poručio je danas da je za Republiku Srpsku, njene građana i institucije potpuno neprihvatljivo nametanje pojma “bosanskog” jezika, kao i “bosanske” nacije.

– Svjedoci smo sve vrijeme da bošnjačka politička javnost želi da nametne priču o “bosanskom” jeziku i “bosanskoj” naciji, što mi ne prihvatamo – rekao je Košarac, komentarišući saopštenje Ambasade BiH u Kanberi da je ovog vikenda, prvi put u istoriji, započela nastava na takozvanom bosanskom jeziku u srednjim školama u Novom Južnom Velsu u Australiji.



Košarac je podsjetio da postoji niz ekscesnih i incidentnih situacija u diplomatsko-konzularnoj mreži /DKP/ i Ministarstvu inostranih poslova /MIP/ BiH.



On je istakao da bi trebalo pitati ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka da li zna šta mu rade ambasadori BiH.



Košarac smatra da nema ujednačene i izbalansirane politike u DKP mreži i to nanosi veliku štetu i proizvodi nepovjerenje u BiH.



– Republika Srpska i srpski narod neće se saglasiti sa takvom tezom i mislim da to i dalje govori o pokušajima provođenja politike /lidera SDA i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH/ Bakira Izetbegovića da je BiH jednaka Bošnjacima i bošnjačkim interesima. Ovo je poraz onih koji daju podršku politici Izetbegovića, to je i poraz takozvanog Saveza za promjene, koji podržava Izetbegovićevu politiku u institucijama BiH – kaže Košarac.



On smatra da i Crnadak i srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić ne čine dovoljno na zaštiti interesa Republike Srtpske u institucijama BiH i da tamo sjede “skrštenih ruku”.



– Spoljna politika jeste u nadležnosti Predsjedništva BiH, ali Ivanić više nema pravo da u toj instituciji sjedi skrštenih ruku. Mislim da bi on trebalo da počne da brani interese Republike Srpske, da zastupa stavove njenih institucija i čuva vitalne nacionalne interese srpskog naroda – zaključio je Košarac.



Ovog vikenda je, prvi put u istoriji, započela nastava na bosanskom jeziku u srednjim školama u Novom Južnom Velsu, Australija, saopštila je Ambasada BiH u Kanberi.



Razred učenika građana porijeklom iz BiH je vodila učiteljica Lejla Lihovac pod rukovodećim nadzorom direktora Bosanske etničke škole u Liverpulu Đenite Čengić Karup.



Navodi se da će od sada svake subote tokom školske godine, u prostoru srednje škole Liverpul haj skul nastavu pohađati i učenici na predmetu “bosanski” jezik.



U Ambasadi BiH u Kanberi smatraju da je to veoma značajan pomak za “bosansku zajednicu” u Novom Južnom Velsu, jer činom uvrštavanja “bosanskog” jezika u javni obrazovni proces sa desetinama drugih jezika svijeta ovaj jezik postaje jedan od izbornih predmeta koji učenici mogu birati u državnim školama.



Od ranije, ovaj status, bosanski jezik ima u državnim školama u australskoj državi Viktorija, gdje procesom rukovodi predsjednik udruženja nastavnika “bosanskog” jezika profesor Sead Omerović sa saradnicima.



Ambasada BiH izražava zahvalnost i upućuje čestitke svim pojedincima i organizacijama u Novom Južnom Velsu koje su doprinijele ovom važnom uspjehu naše zajednice u Australiji, navodi se u saopštenju.

