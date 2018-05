(24SATA.INFO)

Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić predajom vitalnih srpskih nacionalnih interesa Zapadu plaća svoj opstanak na vlasti i ponizno se ponaša prema strancima da bi u Srbiji mogao da „radi šta hoće i bahato se ponaša“.

„Vučić namjerava da ove godine preda Prištini stolicu u UN, nakon toga da pristane na obespravljivanje Republike Srpske, i na kraju da uvede Srbiju u NATO, ali će od stranaca tražiti da ga u tom periodu ne kritikuju zbog ’sitnica’ kao što su problemi sa vladavinom prava i kontrolom medija“, rekao je Jeremić televiziji Naša, prenosl Danas.



Jeremić je rekao da je Vučićev plan da decenijama vlada na način na koji to u Crnoj Gori čini njegov „politički uzor i blizak partner“ Milo Đukanović.



„Ako Vučić preda Kosovo, okrenuće se svojim partnerima sa Zapada i reći: ’Rešio sam vam najtežu stvar – to se niko osim mene ne bi usudio. Mogu da vam rešim i Bosnu, ali mi je potrebno neko vreme, i da me u tom periodu ne kritikujete’. Kada završi i to, reći će da su mu potrebne još tri, četiri godine da ostvari članstvo Srbije u NATO, i tom nizu nema kraja”, rekao je Jeremić.



Jeremić je dodao da Srbiji na srednji rok – od najmanje 12 godina – neće biti otvorena vrata za članstvo u Evropskoj uniji, kako god bude rješeno pitanje Kosova, jer je EU zaustavila proširenje zbog svojih unutrašnjih problema, što je jasno rekao i predsjednik Francuske Emanuel Makron, i da je to “zid koji se ne može preskočiti“.



„To, međutim, ne znači da ne bi trebalo da gradimo društvo zasnovano na evropskim vrednostima i po evropskim standardima, što je u našem najdubljem interesu“, naveo je Jeremić.



Jeremić je istakao da će nastaviti da kritikuje Vučića i njegovu politiku „kupovanja vlasti“ predajom nacionalnih interesa, bez obzira na „brutalnu kampanju laži“ predsednika SNS-a i njegovih medija koje koristi kao batinu za ućutkivanje opozicije i svakoga ko se usudi da ga kritikuje.



Predsednik Narodne stranke je pozvao Vučića na televizijski duel.



„Ako je Vučić ’junak’ i raspolaže dokazima o onome što je prethodnih godina govorio o meni, neka izabere mesto, vreme i format. Više desetina puta sam ga pozvao na duel, nije se nijednom usudio da se odazove, a svaki dan je na televiziji. Za šest godina na vlasti nije se usudio da to uradi – sa mnom niti sa bilo kim koji bi ga kritikovao”, rekao je Jeremić.



Umjesto što razgovara sa poniznim novinarima režimskih medija, neka Vučić skupi hrabrost i izađe sa mnom na televiziju i razgovara o bilo čemu, biće to sigurno zanimljiv duel, ocijenio je Jeremić.

(24SATA.INFO)