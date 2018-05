T. C.

Neka svi znaju da nikakav i ničiji plan dodatne podjele Bosne i Hercegovine neće uspjeti. Naivno su SDA i DF, kada su formirali vlast prije četiri godine, dozvolili HDZ-u kontrolu nad mnogim institucijama ove zemlje, a naročito u institucijama FBiH. Kada se o tome pitao SDP, tu za HDZ nije bilo mjesta. Znaju to svi. Naročito to znaju u HDZ-u. Zato poručujemo HDZ-u i Draganu Čoviću da odustanu, ne idite putem Ante Jelavića. Taj put je put u propast. Ne branite granice susjedne Hrvatske od bilo koga i bilo čega iz BiH. To je retorika iz nekih mračnih vremena. Nama ne treba mrak, nama treba nada i zajednička budućnost svih u ovoj zemlji, poručeno je sa skupa.

Foto: FENA