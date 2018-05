Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljali su danas na sjednici o zahtjevu da se po hitnom postupku razmatraju izmjene Zakona o javnom radio-televizijskom servisu kojim se predlaže ukidanje RTV takse.

Zahtjev je to Kluba poslanika Srpske demokratska stranke (SDS) koji smatraju da je dosadašnji način finansiranja Javnog RTV servisa BiH nepravedan sa stanovišta diskriminacije građana i različitih načina na koji se entitetske pravosudne institucije odnose prema obavezi plaćanja RTV takse.



Prijedlog izmjene tog zakonskog rješenja potpisali su: Mladen Bosić, Aleksandra Pandurević, Nenad Lalić i Momčilo Novaković koji ocjenjuju da se javni emiteri nisu ponašali kao servis svih građana, nego kao servis pojedinih vladajućih stranaka.



Upravo u tome vide svoje utemeljenje za tvrdnju da javni servisi nisu bili u službi svih građana zbog čega neopravdanim smatraju da građani plaćaju njihov rad, stoga predlažu da javni servis BHRT bude finansiran iz budžeta BiH, a entitetski iz entitetskih budžeta.



Poslanica Pandurević je obrazložila da hitnu proceduru traže kako bi budžeti imali vremena planirati sredstva za narednu godinu od kada bi javni RTV servisi trebali biti finansirani iz budžeta.



Razloge zašto treba ukinuti RTV taksu vidi u tome što servisi trebaju osigurati nepristranost, a Izvještaj Regulatorne agencije za komunikaciju (RAK) pokazuje da oni nisu ni profesionalni, ni nezavisni niti nepristrani.



Poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Nikola Lovrinović najavio je da taj klub neće prihvatiti hitnost procedure jer, kako je kazao, ne radi se o jednostavnoj izmjeni zakona nego se radi o sistemskom zakonu.



Podsjetio je da je gotovo cijeli mandat potrošen u pronalasku rješenja pitanja naplate RTV takse, a za njega je sporno i finansiranje iz budžeta što nije praksa, tvrdi, ni u drugim zemljama.



Dopredsjedavajući Doma Šefik Džaferović (Stranka demokratske akcije - SDA) ocijenio je da je opasno na takav način ulaziti u tu problematiku, a da se ne zna kako će se to sve riješiti te je najavio da SDA neće prihvatiti ni hitnu proceduru niti meritum zakona jer tako predložen zakon može voditi ka razbijanju bh. RTV sistema.



Predsjedavajući Doma Mladen Bosić (SDS) kazao je da poslanici robuju stereotipima i imaju unaprijed određeno mišljenje formirano davno jer ukoliko neko drugi predlaže nešto onda je to automatski loše ne ulazeći u suštinu.



Pozvao je poslanike da razmisle o prijedlogu jer kaže da građani mogu biti zadovoljni ovim prijedlogom, a ne vidi ništa ni sporno za tri RTV servisa jer je i njima u interesu da imaju stabilno finansiranje kako ne bi zavisili od "utjerivanje nameta i taksi".



- Zašto bi neki građani plaćali taksu, a neki ne i ništa se ne događa. I dok negdje sudovi u roku od dva mjeseca dolaze i plijene imovinu za neplaćanje takse drugdje to nije slučaj. Brojni su problemi te ćemo imati raspravu o ovome bez obzira da li će to biti u okviru hitne procedure - zaključio je.



Na takve tvrdnje Bosića reagirali su poslanici ispravljajući njegove krive navode i tvrdeći da nije sporno ko je predložio zakon nego se radi o ozbiljnoj temi koja ne može na taj način biti riješena.



Poslanik Nezavisnog bloka Senad Šepić ipak složio se s Bosićevom tvrdnjom da poslanici imaju unaprijed određen stav te smatra da taj prijedlog zaslužuje raspravu, ali njegov kolega iz Kluba Salko Sokolović iznio je mišljenje da zakon treba biti u redovnoj proceduri.



Za poslanika Saveza za bolju budućnost (SBB) Damira Arnauta prijedlog SDS-a dio je predizborne kampanje, najavivši da neće podržati prijedlog tog zakona.



I iz Kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) tokom rasprave najavljeno je da neće podržati niti hitnu proceduru niti meritum zakona, a poslanik tog Kluba Staša Košarac smatra da je sve to nepotrebno iako je mišljenja da postoje brojni problemi kada su javni servisi u pitanju.



Poslanici su tokom rasprave o tom zakonu pominjali i način imenovanja rukovodioca u javnim RTV servisima, ali i uređivačke politike na šta je poslanik NDP-PDP-a Momčilo Novaković kazao da niti taj niti bilo koji drugi zakon neće promijeniti uređivačku politiku, ocjenjujući da samo bolja vlast može osigurati bolju uređivačku politiku.



Prije glasanja o hitnosti procedure data je jednosatna pauza u zasjedanju.





(FENA)