Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić je u posjetu primio ambasadoricu Norveške u našoj zemlji Guri Rusten, a tema sastanka bila je aktuelna politička situacija u BiH, sa osvrtom na pripreme SDP-a za Opće izbore.

Foto: 24sata.info

Tokom sastanka, predsjednik Nikšić upoznao je norvešku ambasadoricu o nedavno održanom referendumu SDP-a za izbor člana Predsjedništva BiH, kao i o detaljima Izbornog programa – Plan 10.



„SDP je bio prva partija u BiH koja je, uvođenjem dodatnih demokratskih standarda, omogućila svojim članovima da direktno utiču na donošenje važnih partijskih odluka. Zato smo se i odlučili da našeg kandidata izaberu članovi SDP-a, te je skoro 30.000 članova to i uradilo. Izabrali su Denisa Bećirovića, koji osim članstva SDP-a, ima jako dobar rejting i kod građana. U završnim smo pregovorima da ga podrži i još nekoliko stranaka, čime će, sigurno, sa takvom podrškom, Denis Bećirović biti najozbiljniji kandidat za Predsjedništvo BiH“, naveo je Nikšić i dodao da osim kandidata za Predsjedništvo BiH, SDP nastavlja sa promocijom Izbornog programa – Plan 10.



„Upravo ovih dana obilazimo mjesta širom BiH, u kojima na programskim konvencijama predstavljamo naš Izborni program, u čijoj izradi su, između ostalih, direktno učestvovali i građani. Nudimo konkretna rješenja gorućih problema bh. društva i sigurno je da će to biti okosnica našeg djelovanja, ukoliko uspijemo dobiti priliku da formiramo vlast nakon predstojećih izbora“, dodao je Nikšić.



Ambasadoricu Rusten je također zanimao stav SDP-a o izmjenama izbornog zakonodavstva, a uz tezu kako je SDP uvijek bio dio rješenja ovog pitanja, predsjednik Nikšić je dodao i to kako stranke na vlasti nemaju želju da se ovo pitanje riješi.



„HDZ-u i SDA jedino odgovaraju rješenja u kojima će oni uvijek imati monopol nad formiranjem izvršne vlasti, te na taj način zabetonirati svoje pozicije, bez obzira na rezultate izbora“, zaključio je Nikšić.





(24sata.info)