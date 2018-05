 (24SATA.INFO)

Posljednja izjava Milorada Dodika da bi “Republika Srpska i Srbija u ovome vijeku ili u nekoliko narednih decenija trebalo da završe ujedinjene u jednu državnu zajednicu”, predstavlja nastavak Dodikovog političkog fanatizma i utopijskog ponavljanja hegemonističke mantre njegovih mentora o budućem stvaranju “velike Srbije”.

Time Dodik, kao bosanski Srbin, u već prepoznatljivom autodestruktivnom maniru, bezuspješno pokušava da ospori državni identitet i suverenitet Bosne i Hercegovine, njenu prepoznatljivu višestoljetnu multikulturalnost, historijsku posebnost i međunarodnopravni status. Svi, osim Dodika i nekolicine zagriženih velikonacionalista, znaju da RS, kao bosanskohercegovački entitet, nikada neće biti spojena sa Srbijom u “jednu državnu zajednicu”, i da će Drina, kao lijepa rijeka, ali nažalost, i najveća masovna grobnica nevino ubijanih Bošnjaka, zauvijek ostati granica izmedju suverene i cjelovite Bosne i Hercegovine i Srbije.



Zbog toga pozivam Dodika, ali i sve druge koji maštaju o promjenama granica i novim podjelama, da prestanu “budni sanjati”, da shvate i prihvate realnost da je arhitektura Zapadnog Balkana završena, kako bi se svi zajedno mogli posvetiti stvarnim potrebama gradjana BiH: EU integracijama, unutrašnjoj koheziji, miru i stabilnosti, ekonomskom razvoju i novom zapošljavanju, jačanju regionalne saradnje.



Postoji samo jedan način da na Zapadnom Balkanu budemo povezani da “bez granica” putujemo iz BiH u Srbiju, Crnu Goru, Makediniju, Albaniju itd., a to je punopravno članstvo u EU. Sve druge ideje o promjeni i brisanju granica će, kao i do sada, ostati “mrtvo slovo na papiru raznih načertanija”, osim što, radi neodgovornih pojedinaca i sticanja sitnih predizbornih poena, mogu dovesti do velikih problema.



Ostanimo zato posvećeni euroatlantskim integracijama i regionalnoj saradnji kao najvažnijim vanjskopolitičkim ciljevima BiH. Gajimo komšijske odnose umjesto jednostranih velikodržavnih pretenzija. To je univerzalna poruka i jedini put ka ostvarenju trajnog mira i prosperiteta.



Zbog toga, od najvišepozicioniranih dužnosnika Srbije očekujem nedvosmislenu osudu ovakvih Dodikovih grubih nasrtaja na teritorijalni integritet i suverenitet BiH, pri čemu i Srbiju, na krajnje provokativan način stavlja u funkciju svoje konfliktne predizborne kampanje. Stoga bi adekvatna reakcija Srbije, uskladjena sa savremenim standardima medjunarodnog pravnog poretka, bila jedini konkretan dokaz međusobnog poštivanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, ali i jasan pokazatelj stepena iskrenosti u daljoj izgradnji dobrosusjedskih odnosa povjerenja i pomirenja, stoji u reakciji predsjedavajućeg VMBIH Denisa Zvizdića.

