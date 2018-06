Stranka demokratske aktivnosti A-SDA sazvala je danas hitnu press konferenciju povodom jučerašnje eksplozije bombe ispod auta čelnika ove stranke Rifeta Hozanovića. Rečeno je da se radi o neuspjelom pokušaju zastrašivanja, te da znaju ko su naredbodavci, ali i počinioc ovog djela.

Foto: RTV USK

Istaknuto je i da je jedan od motiva legalna mogućnost njegovog praćenja putem telefona, javlja RTV USK.



Rifet Hozanović ovaj je događaj okarakterizirao kao neuspjeli pokušaj zastrašivanja, ali kako ističe ugrozio je sigurnost njegove porodice i komšija.



Niko nema pravo da nekom oduzima sigurnost objašnjavaju iz A-SDA.



- Dok takvi zločinački umovi šetaju slobodno, mi nismo sigurni i tražimo da nadležne institucije hitno reagiraju - ustvrdio je Jasmin Emrić, zastupnik u državnom parlamentu.



Nakon ovog događaja sigurnosne agencije prate sve Hozanovićeve telefonske brojeve, što on smatra da bi mogao biti i jedan od motiva postavljanja bombe.



Upitan, a što je jučer bila tema društvenih mreža, da li je sam sebi podmetnuo bombu, Hozanović ističe:



-To me podsjeća na na tragičnu situaciju, na Markale, gdje je pobijen bosanski narod i šta je na kraju kazano, da smo sami sebe granatirali i ubili?!



Nermin Ogrešević se reagirao na jučerašnju izjavu premijera Huseina Rošića, kazavši da je premijer jučer pokušao nešto spinovati, okrenuti i to je na neki način potvrda da se trebamo osjećati nesigurno.



Situaciju smatraju ozbiljnom, a ističu da bi je i ostali tako trebali doživjeti.

(24sata.info)