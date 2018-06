Diana Zelenika kandidatkinja je HDZ-a 1990 za člana Predsjedništva BIH iz reda hrvatskog naroda. Potvrđeno je ovo nakon sjednice predsjedništva ove stranke u Mostaru.

Foto: 24sata.info

Zelenika se na press konferenciji obratila javnosti te poručila da u listopadu Hrvati biraju između vlasti i ropstva.



- Trenutna politika doseže na izvorište komunističko-robovlasničkog sistema, rekla je Zelenika, te odala da kriminalnu mašineriju ne očekuje ništa drugo do sraman poraz.



- Taj nacionalni kanibalizam, je krunski dokaz neispravnosti hrvatske politike prethodnih godina, poručila je Zelenika.



- Naša Bosna I Hercegovina će ponovo zauzeti povijesno mjesto koje joj pripada. Ona će opet biti velika i snažna i zdrava. S povjerenjem u zajedništvo trebamo graditi bolju budućnost, neopterećeni prošlošću, rekla je Zelenika.



Za razliku od dosadašnjih članova Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, kaže da namjerava radti za BiH, a ne protiv BiH.



"Do sada smo imali priliku vidjeti da se radilo po principu - dogovorimo se da se ništa ne dogovorimo, da bi se pojedinci prikazivali kao jedini nacionalni lideri. U tome smo svi mi gubili zajedno. Ono što mi je svetinja jeste porodica. Dolazilo je ne samo do egzodusa, nego do raslojavanja i razdvajanja porodica. Udareno je u srž onoga što nam treba biti najveća vrijednost ", poručila je Zelenika nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a 1990 na kojoj je dobila jednoglasnu podršku za kandidaturu.



Upravo borbom za BiH, a u nadi da oni koji sada sjede na funkcijama više neće biti tu, istakla je da će odgovoriti na sve izazove koji je čekaju.



