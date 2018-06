Planove o dugoročnoj politici našeg naroda možemo jedino sami sebi da oduzmemo, bez obzira na svu silnu galamu onih koji na tome zamjeraju. Baš zato, moramo da ojačamo naše planove.

Volio bih da konsenzus sveukupne srpske državne i političke elite bude da je naš cilj ujedinjenje, ali isključivo na miran način i dogovorom. Jer, bez mira, ništa nema smisla, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.



Predsjednik RS rekao je da, uprkos zamerkama, ostaje pri stavu da ovaj vijek mora da bude period državne afirmacije srpskih nacionalnih interesa, suprotno gubicima i stradanjima iz minulog vijeka.



„Niko nas nije pitao hoćemo li u BiH, zašto nam brane ono što hoćemo? Neka nam, za početak, pokažu šta smo to imali od BiH. Šta će nam zemlja koja služi samo za to da nas blokira? Ali mi hoćemo BiH koja će biti u funkciji naše saradnje sa Srbijom, kao što je normalno da bude u funkciji razvoja odnosa Hrvata s Hrvatskom i Bošnjaka s Turskom”, kaže Dodik u intervjuu za „Politiku”.



Dok to niste ozvaničili, mnogi nisu vjerovali u vašu kandidaturu za člana Predsjedništva BiH, znajući za vaš odnos sa Sarajevom.



Idem u Sarajevo da ojačam snagu RS, u mojim stavovima neće biti nikakvih kalkulacija. Sve što budem radio biće rukovođeno interesima RS i srpskog naroda. Odlazak u Sarajevo ne znači nikakvu promjenu moje politike. Ona je sadržana u Ustavu BiH gdje sve jasno piše – da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Iz toga se izvlači postojanje BiH. Ništa ne može da se odluči na nivou BiH, ako to ne uključuje entitete. Bosna koja se pokušava nadrediti Banjaluci, nikada neće uspjeti, sve vrijeme boriću se protiv toga. Jer takva BiH nije predviđena u Dejtonu. Ingerencije Vijeća ministara BiH moraće da se svedu na to da je to pomoćni organ Predsjedništva BiH. Neka mi objasne šta je loše u tome što se zalažem za Ustav BiH.



Međunarodni faktor skrnavi način odlučivanja, na to će morati da zaborave. Razumije se, ne dovodim u pitanje saradnju s vladama, državama i ambasadorima, ali u novom filmu neće gledati da će da odlučuju u ime bilo koga.



Nema za BiH nijednog važnijeg pitanja od toga da se oslobodi protektorata, njegovo postojanje šalje jako ružnu sliku. Oni još sanjaju pravno nasilje, ali stvari su se promijenile, ništa više nije isto u svijetu. Za ostanak Kancelarije visokog predstavnika (OHR) postoji zalaganje stare američke administracije, zajedno s Turskom, za razliku od Rusije i nekih država EU. OHR košta, ne daje rezultate i laže Vijeće sigurnosti UN. Svi prijedlozi i radnje OHR-a bile su uperene protiv srpskog nacionalnog interesa u BiH.





