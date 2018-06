Činjenica je da se neki dijelovi BiH zapostavljaju u razvojnim projektima i da je to potrebno promijeniti, jer samo tako se može graditi društvo jednake šanse i zemlja za sve njene građane. Nakon oktobarskih izbora, kada SDP preuzme vlast, razvoj zemlje kreće baš iz Krajine. Namjeravamo svake godine obnoviti i modernizirati po 100 škola u BiH, a taj projekat će krenuti baš iz USK, poručeno je sa skupa.

Foto: 24sata.info

Na programskoj konvenciji SDP-a u Bihaću istaknuto je da će Denis Bećirović u Predsjedništvu BiH predstavljati sve građane Bosne i Hercegovine.



Nermin Nikšić, predsjednik SDP BiH, tom prilikom je naveo da su članovi SDP-a, njih 27.000, izabrali Bećirovića kao kandidata za člana Predsjedništva BiH, ali da njegovu kandidaturu svakim danom podržava i sve veći broj drugih političkih stranaka, organizacija i istaknutih pojedinaca.



„Među prvima podrška je došla upravo iz Krajine. To je potvrda da se radi o kvalitetnom kandidatu, kojeg mnogi vide kao svog predstavnika. Naš član Predsjedništva BiH će predstavljati sve građane koji BiH smatraju svojom domovinom. Isto tako, on će biti predstavnik i svakog dijela naše zemlje“, rekao je Nikšić. On je napomenuo kako je činjenica da se neki dijelovi BiH zapostavljaju u razvojnim projektima i da je to potrebno promijeniti, jer samo tako se može graditi društvo jednake šanse i zemlja za sve njene građane.



„U Planu 10 stoji i da ćemo svake godine modernizirati ili renovirati najmanje 100 škola u BiH. Škole su dotrajale i neuslovne. Imamo moralnu i demokratsku obavezu osiguravanja jednakih prilika u obrazovanju za svu našu djecu. Želimo da nam djeca idu u moderne i opremljene škole, gdje će naučiti kako da razmišljaju i kako da budu dobri, uspješni i sretni ljudi. Zato vam obećavam, nakon oktobarskih izbora, kada SDP preuzme vlast, razvoj zemlje kreće baš iz Krajine. Zbog svih propusta i nezasluženog odnosa prema Unsko–sanskom kantonu, prve škole ćemo obnoviti baš ovdje“, naglasio je Nikšić.



Hajrudin Havić, predsjednik Kantonalnog odbora SDP USK, poručio je da su neophodne radikalne mjere kako bi BiH krenula putem ozdravljenja i ubrzanog napretka.



„SDP-ov Plan 10 predviđa drastično porezno rasterećenje poslodavaca i privrede u cjelini. Višak sredstava koji ostane poslodavcima omogućit će im da više sredstava ulože u razvijanje poslovanja, zapošljavanje novih radnika i poboljšanje položaja postojećih radnika. SDP to namjerava postići insistiranjem na donošenju Zakona o minimalnoj plati“, rekao je Havić.



Fatka Kulenović, predsjednica Gradskog odbora SDP Bihać, poručila je da svaki glas odlučuje da li će naša djeca rasti u našoj zemlji ili odlaziti negdje u potrazi za boljom budućnošću.



„Jedan glas donosi promjene. Budimo ta snaga koja će napraviti zemlju u kojoj se lijepo živi, ponosnu zemlju, zemlju za sve nas. Promjene se mogu i moraju desiti. Potrebno je vrijeme i potrebno je da svi zajedno radimo na tome da provedemo ono što je Planom 10 zamišljeno“, istaknula je Kulenović.





(24sata.info)