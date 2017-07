Njemački vozač Formule 1 Sebastian Vettel javno se izvinio zbog incidenta na Velikoj nagradi Bakua pretprošlog vikenda.

Sebastian Vettel / 24sata.info

Vettel je u naletu bijesa namjerno udario svojim Ferrarijem u Mercedes Lewisa Hamiltona, nakon što se prethodno zakucao u Britanca koji je naglo zakočio na izlasku iz jedne krivine.



Vettel je u toku utrke kažnjen sa deset sekundi, a pretpostavljalo se da bi mogao biti sankcionisan oduzimanjem bodova, ali do toga nije došlo.



Četverostruki šampion Formule 1 izvinio se što je doprinijelo toma da ne bude dodatno kažnjen.



"Iznenadio me Lewis i zakucao sam se u njega. S kasnim uviđanjem vjerujem da nije imao lošu namjeru. U žaru borbe sam pretjerano reagovao, zbog toga se izvinjavam direktno Lewisu, ali i svima koji su gledali utrku. Znam da to nije dobar primjer ponašanja. Nisam želio da dovedem Lewisa u opasnost, ali razumijem koliko je situacija bila opasna", rekao je Vettel.



Vettel je vodeći u generalnom poretku F1 ove sezone sa 153 boda (tri pobjede) u prvih osam utrka, 14 ispred Hamiltona.



"Izvinjavam se i FIA. Prihvatam odluku iz Pariza kao i kaznu koju sam dobio u Bakuu. Volim ovaj sport, odlučan sam da ga predstavljam na najbolji mogući način budućim generacijama", zaključio je Nijemac.



Naredna utrka F1 na programu je 9. jula u Spielbergu za Veliku nagradu Austrije na "Red Bull Ringu".







(FENA)