Njemački vozač Sebastian Vettel je pobijedio na Velikoj nagradi Mađarske voženoj na Hungaroringu.

Arhiv / 24sata.info

Vettel je startao sa pole pozicije i vodio je od početka do kraja utrke i zasluženo je slavio.



Već u prvom krugu u drugoj krivini vozač Red Bulla Max Verstappen je udario svog timskog kolegu Daniela Ricciarda i izbacio ga iz utrke, te je odmah Sacety car izašao na stazu, a Max je dobio deset sekundi kazne.



Iza Vettela čitavu utrku na drugoj poziciji je proveo njegov timski kolega iz Ferrarija Kimi Raikkonen koji je služio kao "štit" u odnosu na vozače Mercedesa Valtterija Bottasa i Lewisa Hamiltona.



Finac je bio na trećem mjestu sve do 40. kruga, a onda je Hamilton od vodstva tima zatražio da se Bottas skloni kako bi on pokušao prestići Ferrarijeve bolide. Ukoliko to ne uspije, obećao je vratiti poziciju Valtteriju, te mu je Toto Wolff dozvolio da to uradi.



Pet krugova prije kraja Hamilton je odustao od borbe sa Ferrarijima i znatno je usporio kako bi vratio poziciju Bottasu, no Fincu je na samo sekundu zaostatka prišao Verstappen.



Ipak, Britanac je ispunio obećanje, te je u ciljnoj ravnini usporio i propustio Bottasa, te utrku završio na četvrtom mjestu.



Zanimljivo, Felipe Massa se zbog bolesti nije pojavio na startu ove utrke, te je na taj način prvi put nakon 1982. godine utrka Formule 1 vožena bez ijednog Brazilca na stazi.



Poredak VN Mađarske: 1. Vettel, 2. Raikkonen, 3. Bottas, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Alonso, 7. Sainz, 8. Perez, 9. Ocon, 10. Vandoorne...



Vettel je povećao prednost u odnosu na Hamiltona na 14 bodova (202 - 188). Naredna utrka vozi se nakon ljetne pauze u Belgiji 27. augusta.

(Klix)