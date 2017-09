Mercedesov vozač Lewis Hamilton pobjednik je utrke za Veliku nagradu Italije vožene na stazi u Monzi.

Lewis Hamilton / 24sata.info

Britanac je utrku startovao sa pole pozicije i do kraja zadržao svoju prednost stigavši tako do 59. pobjede u karijeri.



Drugi je kroz cilj prošao njegov timski kolega Valtteri Bottas, a treći Ferrarijev Sebastian Vettel.



Daniel Ricciardo (Red Bull) do cilja je stigao četvrti, prije Ferrarijevog Kimija Raikkonena koji je utrku završio peti.



Hamilton je novom pobjedom preuzeo vodstvo u poretku vozača i tako sada ima tri boda prednosti (238 - 235) nad njemačkim vozačem Sebastianom Vettelom.



Vozač Mercedesa je jučer zauzeo pole poziciju, 69. u karijeri kojom je oborio rekord legendarnog njemačkog vozača Michaela Schumachera.



Naredna utrka na programu je 17. septembra na uličnoj utrci u Marina Bayu u Singapuru.





(AA)