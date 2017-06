Britanski Sky Sports tvrdi da je najbolji fudbaler svijeta Cristiano Ronaldo zainteresiran za povratak u Manchester United.

Mediji iz Španije, Portugala i Velike Britanije proteklih dana pišu kako Ronaldo želi napustiti Španiju, a izvor blizak ofanzivcu Real Madrida kazao je da mu je United vrlo blizak srcu.



Manchester United je prodao Ronalda u Real Madrid na ljeto 2009. godine za tada rekordna 93 miliona eura i barem jednom do sada je pokušao da ga vrati nazad.



Sky navodi da je United oprezan u odluci da posegne za Ronaldom i generalno mišljenje na Old Traffordu je da će Ronaldo ipak ostati u Madridu.



Ronaldovim zastupnicima je rečeno da mu pronađu klub izvan Španije pošto je Ronaldo ljut zbog navoda o utaji poreza u iznosu od 14,7 miliona funti u periodu od 2011. do 2014. godine.



Među potencijalnim destinacijama na kojima bi mogao završiti 32-godišnji Ronaldo, Sky navodi Paris Saint-Germain, Milan i Kinu.



Real će učiniti sve da zadrži Portugalca, ali ukoliko ipak dođe do transfera, United je jedan od klubova u koji bi Ronaldo želio otići, tvrdi Sky.

(klix)