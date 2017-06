Nakon šest godina došlo je vrijeme da napustim Istanbul Basaksehir, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za Anadolu Agency (AA) Edin Višća, fudbalski reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Edin Višća / 24sata.info

Za usluge u prošloj sezoni ponajboljeg fudbalera Basaksehira, sa kojim je izborio nastup u Ligi prvaka, zainteresovani su turski velikani Fenerbahce, Galatasaray i Trabzonspor.



”Bilo je raznih informacija ostanak ili odlazak, ali kako sam već rekao nakon šest godina osjećam da je vrijeme da potražim novi izazov, odnosno da ovog ljeta to i uradim. Iako smo dogurali do Lige prvaka i u Basaksehiru sam proveo predivne dane, jednostavno osjećam da je došao momenat za nove stvari u životu i karijeri”, istakao je Višća.



Na pitanje gdje bi volio nastaviti karijeru, odgovorio je:



”Imam određene želje, ali za sada neka ostanu tajna. Sve što mogu reći je da ne bih imao ništa protiv da završim u bilo kojem od najvećih turskih klubova. Imam puno povjerenje u menadžere Hadisa Zubanovića i Nedima Hrapovića. Radili su uvijek odličan posao za mene, ali i za mnoge druge igrače, tako da znam da neće pogriješiti što god i sa kim dogovore”.



Višća je 9. juna ove godine bio sudionik meča šestog kola grupe ”H” kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ”Rusija 2018” u kojem je nacionalni tim BiH remizirao sa Grčkom (0:0), te tako u posljednja četiri kola izabranici selektora Mehmeda Baždarevića neće odlučivati sami o mogućem plasmanu u baraž ili na Mundijal.



”Propustili smo veliku priliku, jer da smo pobijedili preskočili bi bodovno Grke i mislim da bi jednom nogom stigli do baraža, ali i borili se sa Belgijom za prvo mjesto u grupi i direktan plasman na SP. Šta je, tu je?! Mislim da više nije realno da 'ganjamo' prvo mjesto. Uzdamo se u pobjedu Belgije u Atini, te uz naša tri očekivana trijumfa protiv Kipra, Gibraltara i Estonije, te remijem sa Belgijancima na domaćem terenu možemo u baraž. Vjerujem da će tako i biti. Obećavam navijačima da ćemo se bespoštedno boriti dok god imamo šansi da se drugi put uzastopno nađemo na SP”, poručio je Višća.





